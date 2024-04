Alberobello si prepara ad accogliere la prima Wine Experience: Pinnacoli e Calici

ALBEROBELLO – Domani si inaugura l'attesissima prima edizione di "Pinnacoli e Calici – Wine Experience", un evento dedicato agli appassionati del vino che si terrà fino a domenica 28 aprile presso Villa Donnaloja, uno dei luoghi più suggestivi della città dei trulli. Organizzato dall'Associazione Pinnacoli con il patrocinio dell'Assessorato Manifestazioni e Spettacoli della Città dei Trulli, in collaborazione con IISS Agrario Alberghiero "Basile Caramia – Gigante" e AIS Murgia, l'evento promette di trasformare la degustazione del vino in un'esperienza multisensoriale coinvolgente.La manifestazione coinvolgerà oltre 30 cantine selezionate, che presenteranno oltre 100 prestigiose etichette regionali. Tra le cantine presenti figurano nomi illustri come A Mano Wine, Albea, Angiuli, Biancardi, Cantele, Castello Monaci e molti altri. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare il legame del vino con la storia, la cultura e la natura pugliese.Le serate di Pinnacoli e Calici saranno ad ingresso libero, consentendo a tutti di partecipare e vivere momenti di puro piacere enologico. Le degustazioni saranno organizzate tramite l'acquisto di ticket (STANDARD, PREMIUM, GOLD), con costi a partire da € 3,50 a ticket. Saranno disponibili anche due punti food dove sarà possibile gustare prodotti tipici pugliesi.L'evento sarà arricchito da live music e intrattenimento per tutte le fasce di età. Domani sera si esibirà THE HERS Diversi, sabato sarà la volta de I MALTESI, mentre domenica sarà il turno dei GO MAN, con un'eclettica esibizione Swing Soul & Blues.La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Alberobello – Assessorato Manifestazioni e Spettacoli, in collaborazione con IISS Agrario Alberghiero "Basile Caramia – Gigante" e AIS Puglia – Delegazione Murgia.Per maggiori informazioni, è possibile seguire l'evento sui social media dell'Associazione Pinnacoli e della AIS Puglia – Delegazione Murgia.