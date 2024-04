Aeroporti di Puglia offre opportunità di lavoro: 80 posizioni aperte a Bari e Brindisi

BARI – Nuove prospettive di lavoro si aprono negli aeroporti della regione Puglia. Sono stati ufficialmente pubblicati i bandi per la selezione di 80 addetti di scalo da impiegare presso gli scali di Bari e Brindisi. L'obiettivo di questa iniziativa è potenziare gli organici in vista della stagione estiva, garantendo servizi efficienti e di qualità ai viaggiatori.Le 80 posizioni disponibili saranno suddivise equamente tra gli aeroporti di Bari e Brindisi, con 40 posti di lavoro destinati a ciascuna struttura. I candidati selezionati avranno l'opportunità di svolgere diverse mansioni, tra cui agente di rampa, addetto al check-in, addetto all'imbarco, addetto al lost & found e biglietteria.Tra i requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, figurano il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, una conoscenza della lingua inglese a livello B1 sia scritta che parlata, e la disponibilità a lavorare su turni, compresi week-end e festivi.Per coloro interessati a candidarsi, i bandi completi sono disponibili online al seguente link: https://corporate.aeroportidipuglia.it/stato_bandi/aperti/ Questa iniziativa rappresenta un'opportunità preziosa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore aeroportuale, offrendo la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, al servizio dei passeggeri e delle compagnie aeree.