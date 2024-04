Arriva al cinema 'Transformer', la famosa serie animata del 1984

MILANO - Hasbro Inc., azienda leader nel settore dei giocattoli e dei giochi, ha annunciato uno speciale evento al cinema, pensato per celebrare i quattro decenni del franchise TRANSFORMERS con TRANSFORMERS. 40th ANNIVERSARY EVENT. Per onorare l'eredità della property nel portare azione e avventura ai fan di tutte le età, l'evento proporrà sul grande schermo alcuni episodi della classica serie animata del 1984 "THE TRANSFORMERS". L’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi paesi di Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina. In Italia il film sarà distribuito da Nexo Digital il 15, 18 e 19 maggio (elenco sale a breve su nexodigital.it e prevendite aperte da mercoledì 10 aprile).

Questa speciale esperienza cinematografica riporterà i fan alle origini: alcuni dei doppiatori originali di TRANSFORMERS, tra cui Peter Cullen (voce originale di Optimus Prime) e Frank Welker (voce originale di Megatron), si riuniranno per la prima volta dopo decenni per ritrovare i propri personaggi e ricreare la magia della serie animata del 1984. Un esclusivo backstage del doppiaggio dell'episodio pilota, More Than Meets the Eye, Part 1, comparirà su split screen, seguito da una proiezione tradizionale dei tre episodi successivi della serie. Un'opportunità unica per celebrare 40 anni di azione, umorismo e il lascito dei TRANSFORMERS in un evento che è davvero... More Than Meets the Eye!

"Per decenni, la battaglia tra gli Autobot e i Decepticon ha preso vita nei film, nei fumetti, nei giocattoli innovativi, nelle esperienze dal vivo e nei media digitali, elevando il marchio TRANSFORMERS a una serie di successo globale con milioni di fan in tutto il mondo. Per celebrare i 40 anni, stiamo riportando i fan là dove tutto è iniziato", ha dichiarato Alyse D'Antuono, Vice Presidente, Global Franchise Strategy & Management, Action Brands di Hasbro. "La serie animata TRANSFORMERS ha catturato l'immaginazione dei fan di tutte le età sin dal suo debutto nel 1984, introducendo una battaglia senza tempo tra il bene e il male alimentata da azione e avventura. Chiedete a un qualsiasi fan della prima ora e probabilmente vi dirà dove si trovava quando ha sentito per la prima volta l'iconica frase di Optimus Prime "Autobots, roll out" o cosa ha provato quando ha convertito per la prima volta un personaggio bot nella sua modalità alt. Con contenuti esclusivi con i doppiatori originali della serie, questo evento cinematografico è veramente per i nostri fan e invita il pubblico a sperimentare il divertimento che ha dato inizio a tutto".