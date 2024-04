Agìmus celebra il centenario di Puccini con un omaggio a 'Tosca'

MOLA DI BARI - In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, l'Associazione Culturale Agìmus presenta una rivisitazione emozionante e appassionata del capolavoro "Tosca" al Teatro van Westerhout di Mola di Bari. Lo spettacolo andrà in scena sabato 13 aprile alle ore 20:45, con la direzione musicale di Francesco Zingariello e la regia di Rocco Anelli.L'interpretazione dei ruoli principali sarà affidata a Bina Viscovo nel ruolo di Floria Tosca, Antonio Interisano nel ruolo di Mario Cavaradossi e Carlo Provenzano nel ruolo di Scarpia. Il cast sarà completato da Alberto Zanetti, Giuseppe Maiorano, Maria Grazia Zingariello, Giulia Sanna, Alessio Antelmi, il Coro Opera Festival e i Solisti di Puglia e Basilicata.La versione proposta dall'Agìmus sarà un'interpretazione intima e appassionata del capolavoro di Puccini, che esplorerà le implicazioni rivoluzionarie e sentimentali della storia. Utilizzando il formato dell'Opera Pocket, lo spettacolo offrirà una narrazione dialogica dei momenti salienti del melodramma, con un chiaro riferimento agli avvenimenti politici del 14 giugno 1800, giorno della battaglia di Marengo.Il debutto di "Tosca" avvenne il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma, riscuotendo un grande successo di pubblico. L'opera, incentrata sul drammatico triangolo amoroso tra Scarpia, Tosca e Cavaradossi, si svolge in luoghi iconici di Roma come la chiesa di Sant'Andrea della Valle e il palazzo Farnese. La versione proposta dall'Agìmus approfondirà ulteriormente la trama, omaggiando il dramma omonimo di Victorien Sardou e esplorando i sentimenti di ribellione e speranza nell'ambiente artistico romano.Attraverso le celebri arie di Puccini e una linea narrativa recitata, lo spettacolo porterà il pubblico a immergersi nel mondo degli artisti impegnati a diffondere messaggi di cambiamento e libertà. Il personaggio del sagrestano fungerà da collegamento tra la musica e la prosa, arricchendo la comprensione delle vicende e fornendo informazioni sul contesto storico e morale dell'opera.Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 368.568412.