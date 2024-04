Al Demodè Club lo show 'Voglio tornare negli anni ‘90'

BARI - Martedì 30 aprile al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, sarà proposto il party show “Voglio tornare negli anni ‘90” uno spettacolo dal vivo con dj, frontman, animazione, vocalist, mascotte, allestimenti ed effettistica, che celebra il decennio dal 1990 al ’99.“Siamo un corposo team – ha spiegato Mattia Molon, co-founder del format - e proponiamo in tutta Italia il nostro evento tra piazze, festival e club. È uno spettacolo che alterna una selezione musicale e video a performance live, con artisti, che propongono uno show studiato ad hoc per ogni occasione”.Nato nel 2017 in un’area eventi di Monselice, in provincia di Padova, questo format si è sviluppato e ha iniziato a girare l’Italia già dopo un anno, con i tour live e attualmente vanta oltre 200 date all’anno. Lo show si sviluppa in due ore abbracciando tutti i generi musicali, con i successi di quel periodo, tanto amato. Questo per abbracciare tutti i target, sia i clubbers, ma anche un pubblico più generico sia grande che piccolo.“La proposta musicale è a trecentosessanta gradi riferita a quel periodo con qualcosina che fa da eco alla fine degli anni ’90 – ha precisato Molon -. Passiamo dall’italiana con Max Pezzali, Ligabue, Vasco Rossi fino al rock con i Linkin Park, i Blink 182, alla dance con Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Eiffel 65, Corona”.Dotato di una gamma importante di macchine effettistiche, il format si avvale di un’animazione ben strutturata con ballerine coreografate e alcune mascotte dei personaggi cult degli anni ’90, che intervengono in vari momenti dello spettacolo: Mario Bros e suo fratello Luigi, della saga “Super Mario”, Doraemon protagonista dell’omonima serie animata e manga. Oltre a queste c’è anche Freddy, il cane, maschera ufficiale del format.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 22.00