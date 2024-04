Al via domani l'Aprile Musicale Giovinazzese

GIOVINAZZO - Giovinazzo si prepara ad accogliere un evento musicale di grande rilevanza, con l'inizio dell'"Aprile Musicale Giovinazzese - Musica per tutti". La rassegna, organizzata da "Angeli Eventi ETS" con il patrocinio della Regione Puglia, dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e il contributo della Fondazione Puglia, promette di offrire serate indimenticabili per gli appassionati di musica.L'inaugurazione avverrà domani, giovedì 4 aprile, presso la sala comunale "San Felice" di Giovinazzo, alle ore 20. La serata, dal titolo "Tango est! - Grandi Interpreti", vedrà esibirsi il duo internazionale composto da Camilla Badessi al contrabbasso e Fabrizio Mocata al pianoforte. I grandi compositori dei Paesi latini saranno protagonisti con brani di Piazzolla, Farkas, Pugliese e altri ancora.Il programma proseguirà il venerdì 5 aprile, con un concerto-dibattito intitolato "Mozart vs Beethoven". I musicisti del gruppo "Oltre Lirica" eseguiranno opere di Mozart e Beethoven, mentre prima del concerto si terrà un dibattito sul ruolo delle donne artiste, promosso dalla sezione di Giovinazzo di Fidapa BPW in collaborazione con "Angeli Eventi ETS". L'ingresso è gratuito.Sabato 6 aprile si terrà lo spettacolo "Tempistiche Irregolari", con Ekland e Redi Hasa al pianoforte e al violoncello, che proporranno un repertorio che spazia da Shostakovich a brani della tradizione balcanica e salentina.La rassegna si concluderà domenica 7 aprile con "Klassicrock - I Classici del Rock per Quartetto di Sassofoni", un concerto del 4sax Quartet di "Oltre Lirica" che eseguirà brani immortali dei Beatles, Rolling Stones, Queen e molti altri. L'ingresso sarà di 5 euro.Il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli hanno elogiato l'organizzazione dell'evento, sottolineando l'importanza di avvicinare sempre più il pubblico alla cultura musicale della città. Anche Angela Cuoccio, presidente di "Angeli Eventi ETS", ha espresso soddisfazione per aver realizzato un progetto tanto atteso, ringraziando il sostegno della Fondazione Puglia.