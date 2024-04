'Il ritorno del lupo nel Salento: iniziamo a conoscerlo', a Lecce un incontro sul progetto di monitoraggio del lupo finanziato dall’Assessorato all’Ambiente

LECCE - "Il ritorno del lupo nel Salento: iniziamo a conoscerlo". È questo il titolo dell’evento organizzato da Hic Sunt Lupi, il progetto di studio, monitoraggio e gestione del lupo nel Salento, finanziato dall’assessorato all’ambiente della Regione Puglia in collaborazione con Cnr – Iret di Lecce e Università Sapienza di Roma. Si terrà mercoledì 3 aprile, alle ore 18.00, presso la biblioteca Bernardini (Convitto Palmieri) di Lecce, con ingresso libero. - "Il ritorno del lupo nel Salento: iniziamo a conoscerlo". È questo il titolo dell’evento organizzato da Hic Sunt Lupi, il progetto di studio, monitoraggio e gestione del lupo nel Salento, finanziato dall’assessorato all’ambiente della Regione Puglia in collaborazione con Cnr – Iret di Lecce e Università Sapienza di Roma. Si terrà mercoledì 3 aprile, alle ore 18.00, presso la biblioteca Bernardini (Convitto Palmieri) di Lecce, con ingresso libero.





Dopo i saluti di Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente della Regione Puglia, e del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’evento prenderà il via con un ciclo di interventi che vedranno protagonisti Paolo Ciucci, professore associato dell’Università Sapienza di Roma, Dipartimento Charles Darwin, e membro Hic Sunt Lupi; Francesco Cozzoli e Francesco De Leo, ricercatori del Cnr – Iret di Lecce e responsabili scientifici di Hic Sunt Lupi; Ruben Cataldo, archeologo e presidente Archeo-Rec. Un incontro di divulgazione scientifica e corretta informazione che spiegherà le ragioni del ritorno di questo grande predatore sul territorio salentino e come iniziare a conoscere le sue abitudini, comportamenti e gli aspetti storici che hanno legato la sua presenza al Salento.





"Paura e curiosità, diffidenza e fascino, leggenda e verità. Nessun altro animale ci suscita tante emozioni contrastanti come il lupo. E ora è tornato in Salento. Iniziamo a conoscerlo. Apriamo un ciclo di incontri informativi per conoscere meglio questo predatore e le ragioni del suo ritorno in questo territorio, dopo un secolo di assenza" spiegano il team di ricercatori. Oltre agli incontri informativi, il progetto Hic Sunt Lupi è entrato nella sua fase operativa di studio e monitoraggio, in una prima fase che vede l’installazione delle fototrappole e i sopralluoghi per la raccolta delle fatte, al fine di comprendere la dieta del lupo sul territorio e iniziare ad avere i primi elementi per una proposta di gestione.