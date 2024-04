Al via 'La ricerca sui pedali': dal 25 al 29 aprile in bici per la Puglia a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

BRINDISI - Mancano solo pochi giorni all'atteso appuntamento con "La ricerca sui pedali", un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica più diffusa in Europa ancora priva di una cura definitiva. L'iniziativa, nata dall'idea di Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, si terrà per la quarta volta consecutiva e coinvolgerà ciclisti e sostenitori lungo un percorso che attraverserà l'intera regione pugliese dal 25 al 29 aprile.Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà Carlo Calcagni, colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico pluripremiato. Calcagni, vincitore di 3 medaglie d’oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo 2024, si unirà agli altri ciclisti per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica e contribuire alla raccolta fondi per il progetto "UNA CURA PER TUTTI", che mira a trovare terapie efficaci per tutti i pazienti affetti da questa malattia.La pedalata solidale prenderà il via il 25 aprile da Torre Santa Susanna e attraverserà diverse tappe, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca e raccogliere fondi per sostenere le attività scientifiche nel campo della fibrosi cistica. Lungo il percorso, i ciclisti saranno accompagnati da volontari della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, che promuoveranno eventi e iniziative di sensibilizzazione.Oronzo De Tommaso, ideatore dell'iniziativa, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che Carlo Calcagni abbia voluto partecipare a questo Charity Bike Tour che mira a sensibilizzare il territorio sull'importanza della ricerca. Abbiamo voluto toccare tutte le Delegazioni FFC Ricerca presenti in Puglia nell'ottica di approfondire la conoscenza di questa malattia genetica, detta anche ‘malattia invisibile’, che riguarda oltre 6.000 persone in Italia, di cui circa un 30% purtroppo ancora orfane di terapia."La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce molti organi, in particolare i bronchi e i polmoni, causando gravi problemi respiratori. L'attività fisica, come il ciclismo, può essere di grande aiuto per i pazienti affetti da questa malattia, contribuendo a migliorare la loro funzionalità respiratoria e cardiocircolatoria.Virginia Fiori, testimonial della pedalata, ha affermato: "Lo sport è per i malati FC faticoso quanto doppiamente utile, aiuta a ottimizzare tutte le risorse vitali, facilitando una migliore funzionalità respiratoria e cardiocircolatoria, a favore anche di aspetti psichici e sociali essenziali per contrastare la malattia, avvicinandoci il più possibile a una vita normale."La partecipazione a "La ricerca sui pedali" è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a questa importante causa. Chiunque voglia unirsi all'iniziativa può farlo adottando simbolicamente alcune tratte del percorso per finanziare la ricerca, attraverso il sito Retedeldono.it.L'evento è reso possibile grazie al sostegno dei principali sponsor, tra cui Tre Emme e Gaetano Giordano Srl, che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questa nuova edizione di "La ricerca sui pedali".