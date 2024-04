Alberghi come scrigni di preziose opere d'arte

MILANO - Esistono alberghi che custodiscono al loro interno opere d’arte, vantando intere collezioni e vere e proprie gallerie, capaci di offrire agli ospiti la possibilità di immergersi in un'esperienza unica.

Space Hotels consiglia tre hotel affiliati che rappresentano esempi di eccellenza in tal senso: definibili art-hotel, dimore di pezzi importanti da ammirare, per il diletto degli occhi e dello spirito. Perché Arte non è solo contemplazione e compiacimento estetico, ma vero e proprio estraniamento e sollievo dal tran tran quotidiano, un rifugio in una dimensione profonda e introspettiva.

Art-Hotel: una dimensione che va oltre la convenzionale definizione di Hotel, in cui si incontrano Arte e Ospitalità, all’insegna di buon gusto e savoir vivre. Un contesto che accoglie sia gli ospiti che le opere d’arte, stimolando sensi e intelletto, appagando curiosità, senso estetico, passione per il bello e desiderio di comfort e armonia.

L’Hotel Spadari al Duomo di Milano nasce dalla passione per l’arte contemporanea e dall’amore per il design ricercato, per dare dimora ad una collezione privata: nelle camere sono esposte opere appartenenti ad alcuni giovani artisti emergenti, mentre nella hall trovano spazio i capolavori di Mario Schifano, Mimmo Paladino e Giò Pomodoro, per citare solo alcuni nomi.

L’Hotel Tiferno di Città di Castello, impreziosito da 33 grafiche originali di Burri, è fra i più antichi alberghi dell’Umbria: un ex convento del 1600 interamente ristrutturato e rinnovato, offre ampi spazi, décor contemporaneo e servizi moderni e confortevoli.

L’Hotel Artemide di Roma include la Galleria d’Arte privata ART-emide, con opere dal notevole pregio artistico di interpreti tra i più importanti della pittura di inizio Novecento: Magritte, Balla, Severini e De Chirico sono solo alcuni dei grandi nomi che firmano le opere esposte.





Dalla passione per l’arte contemporanea e per il design ricercato nasce l’Hotel Spadari al Duomo, nel cuore di Milano: stile italiano e sguardo internazionale connotano l’albergo vista Duomo di proprietà della famiglia Marzot. Si tratta di un albergo piccolo, raccolto e centralissimo, in un elegante palazzo situato a pochi passi dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele e dal Teatro alla Scala. Progettato per ospitare una raccolta privata di opere d’arte contemporanea, sia di grandi autori che di giovani artisti dell’avanguardia milanese, l’hotel unisce al comfort e all’eleganza un’ospitalità raffinata e discreta, che fa dell’home style il proprio tratto distintivo. Arte è anche la capacità di creare atmosfere in cui l’uomo si senta protagonista, di interpretare le esigenze del viaggiatore, favorendone il wellbeing e dando spazio a scelte sostenibili.

A dare il benvenuto, nell’area ricevimento dell’Hotel Spadari al Duomo, sono il quadro di Mario Schifano e le sculture di Salvatore Fiume, Marcello Pietrantoni, Atelier van Lieshout e Giuseppe Maraniello.

Nella sala colazioni campeggiano un ampio affresco dalle suggestioni oniriche di Valentino Vago, ceramiche di Ugo La Pietra e quadri di piccole dimensioni realizzati da giovani artisti italiani ed europei, che creano una dimensione sospesa tra museo e bistrot.

Nelle 40 camere di recente restyling, distribuite su sette piani, spicca la predilezione per la gamma dei blu e degli azzurro; i mobili sono pezzi unici disegnati da Ugo La Pietra mentre i quadri, realizzati da artisti contemporanei, conferiscono ad ogni stanza una allure personale.

Nell’angolo lettura spicca il camino frutto del genio di Giò Pomodoro, divani e poltrone di design e un sistema di illuminazione che valorizza le opere di Mimmo Paladino, Martin Disler e Herbert Brandl.





Hotel Tiferno, Città di Castello

L'Hotel Tiferno, boutique hotel 4 stelle, è tra i più antichi dell'Umbria (dal 1895) ed il suo nome è l’originario toponimo di Città di Castello. È situato in una piazzetta nel cuore del centro, in un palazzo del '600, ex convento della vicina monumentale chiesa di S. Francesco, per la quale Raffaello nel 1504 dipinse lo Sposalizio della Vergine. Completamente rinnovato nel rispetto rigoroso dell'architettura originale dell'edificio, questa struttura coniuga gli ampi spazi, le volte a crociera e i pavimenti in cotto originale con ambienti luminosi, arredamento lineare e confortevole e tutti i servizi che si possano desiderare. Dispone di un Centro Benessere, di una Sala Biliardo, una moderna e attrezzata Sala Riunioni da 100 persone, Sala Fitness Technogym, il Ristorante Le Logge che propone piatti della tradizione umbra e l’accogliente bar Il Caminetto.

L’Hotel si trova a soli 150 metri da Palazzo Albizzini, sede del Museo Burri, dove sono esposte 130 opere Gli Ex Seccatoi del Tabacco, altro polo espositivo della Fondazione Burri, distano 900 metri dall’Hotel.

L’albergo ospita inoltre una collezione permanente di opere di Alberto Burri, celebre artista nato a Città di Castello, nello specifico 33 grafiche originali: Combustione (1964, Incisione, acquaforte e acquatinta); Combustioni (1965, Serie di 6 incisioni, acquaforte, acquatinta); Bianchi e Neri (1967-1968, Serie di 6 litografie, calcografie e collage di acetato); Lettere (1969, Lettera A,B,C,D); Cretti (1971, Cretto Bianco, Cretto Nero A); Saffo (1973-82, Serie di 10 litografie); Acquaforte H (1975); Trittico E (1979-81, Serie di 3 serigrafie). Alcune delle opere di questa raccolta rivestono le pareti delle aree comuni a piano terra, il cui intento è di avvicinare il pubblico al sorprendente mondo dell’artista tifernate.





Hotel Artemide, Roma

L'Hotel Artemide è luogo di incontro tra arte e realtà quotidiana, che unisce l'autentica ospitalità italiana all'eleganza raffinata. Accogliente albergo 4 stelle in posizione privilegiata, in via Nazionale, l’Hotel Artemide occupa un elegante palazzo liberty di fine Ottocento. Le camere sono confortevoli e insonorizzate, progettate per rendere il soggiorno indimenticabile. L’Area Wellness Artemís Spa è un rifugio accogliente dove rigenerare corpo e spirito. Il Ristorante Ambrosia, situato nella terrazza dell’ultimo piano, delizia i palati più esigenti con piatti ricercati e regala una vista spettacolare sui tetti della Città Eterna.

La Galleria d’Arte privata ART-emide, presente all’interno dell’Hotel Artemide, è aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00. L’ingresso è gratuito ed è riservato esclusivamente agli ospiti di Artemide, Ambrosia o Artemís Spa. Si tratta di opere dal notevole pregio artistico, che spaziano dal Futurismo alla Metafisica, dal Surrealismo alla pittura gestuale ed informale, con interpreti tra i più importanti della pittura di inizio Novecento: Magritte, Balla, Severini e De Chirico sono solo alcuni dei grandi nomi che firmano le opere esposte

In particolare, di grande pregio e interesse artistico, sono le opere Le Météore di René Magritte, Velocità dell’automobile di Giacomo Balla, una grande tela di Giuseppe Capogrossi, Composizione del 1959.





Space Hotels

