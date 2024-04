BARI - In pieno centro a Bari, un'allarme bomba ha scosso la tranquillità della città, con Via Crisanzio chiusa al traffico a causa di una valigia sospetta segnalata in zona Università. Le forze dell'ordine, tra cui la Polizia locale e gli artificieri, sono intervenute prontamente, bloccando il traffico tra via Quintino Sella e via De Cesare e garantendo la sicurezza della zona.