25 aprile, a San Cesario di Lecce si celebra l’anniversario della Liberazione con 'Resist - Singing Memories'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si terrà giovedì 25 aprile, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, "Resist - Singing Memories", una serata per celebrare l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. - Si terrà giovedì 25 aprile, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, "Resist - Singing Memories", una serata per celebrare l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.





L’appuntamento è il terzo del progetto internazionale "E.T.E.R.I.A. – Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists", sostenuto dal programma Creative Europe promosso da ITI Italia con la collaborazione di Astràgali Teatro.





Il canto diventa strumento di denuncia sociale e di resistenza della memoria storica attraverso lo sconfinato repertorio dei canti di lotta e resistenza italiani, ad interpretarli Anna Cinzia Villani, Fabio Tolledi, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo e Matteo Mele della compagnia Astràgali Teatro. Attraverso i brani della tradizione popolare si ricordano gli orrori della guerra, che purtroppo ritornano ai nostri giorni, gli ideali delle battaglie politiche e del lavoro, il sacrificio di migliaia di persone per affermare i valori di libertà, uguaglianza e rispetto, nella speranza della costruzione di un futuro in cui finalmente gli uomini e le donne non sono sfruttati da altri uomini e altre donne.





"E.T.E.R.I.A. – Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists" è promosso da ITI Italia- International Theatre Institute Italia, con la partecipazione di un ricco partenariato internazionale formato da ITI - Macedonia del Nord, Museo Nazionale di Archeologia di Costanza (Romania), Theatro Tsi Zakynthos (Grecia) e il Laboratorio di Realtà aumentata e virtuale del Dipartimento di Ingegneria per l'Innovazione dell'Università del Salento e con la collaborazione di Astràgali Teatro.