Aprile Musicale Giovinazzese: il talento di Ekland e Redi Hasa in 'Tempistiche irregolari'

ph: Rocco Casaluci

GIOVINAZZO - Sabato 6 aprile, presso la sala comunale "San Felice" di Giovinazzo, si terrà il terzo appuntamento dell'"Aprile musicale giovinazzese – Musica per tutti", una rassegna organizzata da "Angeli Eventi ETS" con il patrocinio della Regione Puglia, dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", il contributo della Fondazione Puglia e la partnership della Fidapa BPW (sezione di Giovinazzo).L'appuntamento, che avrà inizio alle 20:30, proporrà lo spettacolo "Tempistiche irregolari", con protagonisti Ekland e Redi Hasa, rispettivamente al pianoforte e al violoncello. Il concerto includerà musiche di Shostakovich, Bregovic, Chačaturjan e trascrizioni di brani della tradizione balcanica e salentina a cura di Ekland Hasa. L'ingresso sarà gratuito.La rassegna continuerà domenica 7 aprile, sempre alle 20:30, con "Klassicrock – I classici del rock per quartetto di sassofoni". Sul palco si esibirà il 4sax quartet di "Oltre Lirica", composto da Daniele Chiapperino (sax soprano), Biagio Pugliese (sax contralto), Gaetano Flora (sax tenore) e Luigi Lovicario (sax baritono), che eseguirà le musiche dei Beatles, Rolling Stones, Aerosmith, Deep Purple, Queen, Abba, The Police, Guns n’ Roses, Coldplay, Michael Jackson, riarrangiate per quartetto di sassofoni. Il costo del biglietto d'ingresso sarà di 5 euro.L'"Aprile musicale giovinazzese – Musica per tutti" si conferma così come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, offrendo una varietà di proposte artistiche di alto livello.