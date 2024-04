Via all’AQP Tour Baskin, la Puglia dell’inclusività scende in campo

BARI – Una palla a spicchi tra le mani per abbattere insieme le barriere delle diversità. Parte domenica 7 aprile il Primo AQP Tour Baskin Puglia, con la tappa inaugurale che si svolgerà a San Pietro Vernotico (Br). Sarà il primo di 6 appuntamenti che si svolgeranno in Puglia con tornei a squadre miste di baskin, il basket inclusivo aperto a giocatrici e giocatori con e senza disabilità, di ogni livello e di qualsiasi età. Il tour è organizzato dalla S.S.D. La Scuola di Basket con il sostegno di Acquedotto Pugliese (AQP) e il patrocinio di Regione Puglia, Ente Italiano Sport Inclusivi e Comitato Italiano Paralimpico Puglia.“Siamo orgogliosi – dichiara il presidente di AQP Domenico Laforgia – di supportare un evento così ricco di valori, veicolando insieme un messaggio di inclusione e collaborazione. Il baskin simboleggia l’opportunità di accorciare le distanze, cooperando sinergicamente e mettendo in moto energie positive e inaspettate per traguardare con successo il risultato di squadra. Sono valori in cui crede anche Acquedotto Pugliese. Penso ad esempio al traguardo raggiunto da AQP, fra le prima utility nel Sud Italia, della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ottenuta con un punteggio molto elevato a testimonianza di politiche e comportamenti consolidati”.La manifestazione si concluderà a Lecce l’1 e il 2 giugno prossimi. Contestualmente all’ultima tappa si svolgerà anche il Festival dello Sport All Inclusive. La scelta non è stata casuale, come sottolinea il presidente della S.S.D. La Scuola di Basket, Sandro Laudisa: "In contemporanea al Torneo di Baskin di Lecce che chiuderà il tour organizzeremo un vero e proprio Festival degli sport inclusivi, invitando a giocare-gareggiare in diverse strutture sportive della città le rappresentative di altre discipline sportive inclusive, prevedendo le esibizioni di pratiche sportive come il basket in carrozzina, bocce da seduti, tennis e tennistavolo da seduti e calcio per non vedenti. La cerimonia di chiusura vedrà la partecipazione di grandi ospiti d’eccezione come l’influencer Mandrake e i comici Lesionati e I Malfattori. Si proseguirà sul solco dell’impegno già tracciato lo scorso anno, promuovendo un impegno attivo culturale, sportivo ed inclusivo, che da sempre rappresenta un obiettivo primario della Scuola di Basket Lecce - conclude Laudisa -. Abbiamo promosso una raccolta fondi da devolvere in favore di uno o più Enti impegnati a tutto tondo nel campo dell’inclusione sociale”.Ricco il calendario della manifestazione AQP Tour Baskin Puglia: fra la prima tappa di San Pietro Vernotico (7 aprile - Impianto tensostatico comunale presso il Campo Sportivo) e l’ultima di Lecce (1-2 giugno – Palazzetto G. Ventura), il tour prevede le tappe intermedie di Monopoli (14 aprile - Palestra Via Melvin Jones), Andria (21 aprile - Palasport), Castellaneta (19 maggio - Tensostruttura Dimastrochicco) e Foggia (26 maggio – Palazzetto Russo). In ciascuna tappa si affronteranno 4-6 squadre del territorio regionale con la possibilità di invitare sino ad un massimo di 2 rappresentative provenienti da altre regioni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.Per informazioni: www.lascuoladibasket.it.