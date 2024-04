Arma: medaglia mauriziana al sottotenente della Riserva di Complemento Francesco Langiano

BARLETTA - Un militare professionale di una puntigliosa intelligenza, il Luogotenente Francesco Langiano di origini barlettane entrerà a far parte dell’Associazione Nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana. Conosciuto da tutti per il suo spiccato acume investigativo, il Luogotenente in congedo Langiano Francesco ha rivestito il ruolo di Comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trani, figura fondamentale e punto di unione tra i Pubblici Ministeri e l’Arma dei Carabinieri.Di origini barlettane iniziò la sua carriera militare nel 1981 come carabiniere ausiliario per poi vincere il concorso per sottoufficiale dell’Arma frequentando il primo anno di scuola presso la Scuola Carabinieri di Campobasso e poi la Scuola Sottoufficiali di Firenze. Dopo una breve esperienza nel Comando Stazione Carabinieri di Codigoro in provincia di Ferrara, iniziò la sua lunga carriera nella Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani dove collaborò con Pubblici Ministeri a dir poco eccezionali.Il Luogotenente è stato protagonista di un episodio meritevole di essere reso noto: mentre sua moglie si trovava in ospedale per dare alla luce il secondogenito, il militare salvava la vita ad un signore che aveva intenzione di buttarsi dal cornicione di una finestra per porre fine alla sua vita. Dopo questa splendida carriera conclusasi il 29 dicembre 2019 e la proclamazione del grado di Sottotenente della Riserva di Complemento, in questi giorni presso il Comando Provinciale dei Carabinieri BAT il Luogotenente Langiano ha ricevuto dal Colonnello Galasso la medaglia Mauriziana, con la quale conclude egregiamente l’esperienza di Comandante nella sua carriera militare.