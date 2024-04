Arresti a Bari: Gruppo Forza Italia chiede coerenza a Conte e al M5S

BARI - Il Gruppo consiliare di Forza Italia esprime la propria posizione riguardo agli arresti avvenuti a Bari, invitando il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a mantenere coerenza e chiarezza nelle azioni politiche.In una nota firmata dai consiglieri regionali Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia, si sottolinea la necessità che, se Conte ritiene che gli arresti possano compromettere il regolare svolgimento delle primarie, allora dovrebbe agire di conseguenza. Il Gruppo Forza Italia chiede pertanto che il M5S esca dalla maggioranza in Regione.Se gli arresti sono così gravi da minare la tenuta delle primarie, il Gruppo Forza Italia ritiene incoerente che il M5S continui a condividere la responsabilità di governo. Per questo motivo, chiedono che venga rispettata la coerenza politica e che il M5S adotti le azioni necessarie in linea con quanto dichiarato da Conte riguardo alle primarie.La richiesta del Gruppo Forza Italia pone l'accento sull'importanza della coerenza e della trasparenza nell'agire politico, invitando tutte le forze in campo a prendere posizioni chiare e ad agire di conseguenza di fronte alle circostanze emerse dagli arresti a Bari.