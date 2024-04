Nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei: 22 eventi sismici registrati

NAPOLI - Oggi, i Campi Flegrei hanno nuovamente risvegliato la propria attività bradisismica, manifestandosi attraverso una serie di scosse di terremoto. Sebbene solo alcune di queste scosse siano state avvertite dalla popolazione locale, l'Osservatorio Vesuviano ha registrato complessivamente 22 eventi sismici, tutti concentrati nell'area flegrea, nel periodo compreso tra le 3:48 di notte e le 14 del pomeriggio.Particolarmente significativa è stata la localizzazione della maggior parte di tali eventi sismici, riscontrati all'interno del porto di Pozzuoli. Tuttavia, si sono verificate anche scosse in zone diverse, con alcune individuate nelle aree di Agnano e degli Astroni.L'attività sismica nei Campi Flegrei è sempre motivo di attenzione, data la sua importanza per la sicurezza e la stabilità della regione. Gli esperti continueranno a monitorare da vicino la situazione, mentre la popolazione locale resta in allerta nei confronti di eventuali sviluppi ulteriorOggi, i Campi Flegrei hanno nuovamente risvegliato la propria attività bradisismica, manifestandosi attraverso una serie di scosse di terremoto. Sebbene solo alcune di queste scosse siano state avvertite dalla popolazione locale, l'Osservatorio Vesuviano ha registrato complessivamente 22 eventi sismici, tutti concentrati nell'area flegrea, nel periodo compreso tra le 3:48 di notte e le 14 del pomeriggio.Particolarmente significativa è stata la localizzazione della maggior parte di tali eventi sismici, riscontrati all'interno del porto di Pozzuoli. Tuttavia, si sono verificate anche scosse in zone diverse, con alcune individuate nelle aree di Agnano e degli Astroni.L'attività sismica nei Campi Flegrei è sempre motivo di attenzione, data la sua importanza per la sicurezza e la stabilità della regione. Gli esperti continueranno a monitorare da vicino la situazione, mentre la popolazione locale resta in allerta nei confronti di eventuali sviluppi ulteriori.