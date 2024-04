Bari-Cremonese, incrocio tra salvezza e promozione

Ssc Bari fb





Quest'ultima, per aver espugnato Cremona con l'identico risultato ottenuto nel pomeriggio di Pasquetta, renderà difficile la missione del Bari che sfiderà una compagine grigiorossa pronta a riscattare la recente sconfitta interna. Entrambe le squadre sono chiamate a vincere per obiettivi diametralmente opposti. Il Bari per allontanarsi dalla zona playout, che dista di 1 punto.





La Cremonese, per centrare il secondo posto, quale ultima posizione per la promozione diretta in Serie A. Essa è attualmente occupata dal Como che riceverà il Bari nella gara della 33esima giornata in programma al "Sinigaglia", a partire dalle ore 14 di sabato 14 aprile 2024.

- Dopo 7 anni dall'ultimo confronto, il Bari affronta nuovamente la Cremonese alle 20.30 di oggi nell'anticipo del San Nicola che aprirà il 32esimo turno di Serie B. Era il 19 settembre 2017 quando, per la quinta giornata del torneo cadetto 2016-17, il Bari vinse 1-0 con la rete realizzata da Improta al 28' del secondo tempo. Un precedente di buon auspicio per il Galletto che non vince in casa dal 17 febbraio 2024, quando prevalse per 1-0 sulla Feralpisalò.