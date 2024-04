Arriva Grotte Click, la prima visita guidata nelle Grotte di Castellana per tutti gli amanti della fotografia

CASTELLANA GROTTE - Si chiama Grotte click! e serve a garantire un semplice gesto - scattare una fotografia o realizzare un selfie - gesto che sino a oggi nelle Grotte di Castellana era possibile compiere soltanto nella Grave, nella grande caverna di accesso. Dal 25 aprile, chi vorrà, potrà prenotarsi e scattare foto per immortalare le emozioni di una visita indimenticabile, raccogliere le forme, i colori e le atmosfere grazie a Grotte Click! La "foto avventura" nelle Grotte di Castellana, il nuovo format riservato agli amanti della fotografia.I visitatori, in compagnia di una guida esperta, andranno alla scoperta delle caverne del sito carsico con la possibilità di portare a casa un ricordo indelebile della meraviglia sotterranea nel cuore della Puglia. Cinque le fermate programmate durante la passeggiata per scattare e filmare senza rallentare il gruppo. Si tratta di un percorso di 1 km, della durata di un’ora e mezzo circa, durante il quale sarà possibile scattare foto e girare piccoli video esclusivamente per uso personale e per i propri social media. Le foto professionali per uso commerciale, infatti, possono essere scattate soltanto previo accordo con la società Grotte di Castellana srl (scrivendo alla mail segreteria@grottedicastellana.it) e non durante questi specifici tour.Durante “Grotte click” sarà consentito l'uso dello stabilizzatore e non l'uso di treppiedi professionali. Le foto possono essere scattate senza flash o uso di altri dispositivi di luce di supporto.Grotte Click si aggiunge agli altri percorsi creati ad hoc per rendere l’esperienza Grotte indimenticabile - Speleonight, Speleofamily, Cave star experience e Una notte con Sirio - percorsi che integrano le visite parziali e totali, e che si aggiungono alle repliche dello spettacolo Hell in the Cave. < >. I primi tour fotografici si svolgeranno i prossimi 25 e 28 aprile alle 18:30 e poi tutte le domeniche di maggio alle 17:30.I biglietti si possono acquistare online ( https://shop.grottedicastellana.it/webshop/webticket/timeslots ) o direttamente nelle biglietterie delle Grotte di Castellana il giorno della visita.