Bari, 'Intelligenza artificiale e sapienza del cuore' al centro della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

BARI - Il messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dal tema "Intelligenza Artificiale e Sapienza del Cuore: per una comunicazione pienamente umana", sarà al centro di una tavola rotonda organizzata dall'Unione Cattolica della Stampa Italiana della Puglia e dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto. L'evento avrà luogo venerdì 26 aprile alle ore 17, presso la Sala dell'Odegitria della Cattedrale di Bari.La tavola rotonda vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui S.E. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Michela Di Trani, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana della Puglia, Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, Don Carlo Cinquepalmi, Direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, e Ruggiero Doronzo, docente di "Teoria e tecniche della comunicazione" presso la Facoltà Teologica Pugliese. La coordinazione dell'evento sarà affidata al giornalista della TGR Puglia, Gianni Giamp.L'incontro si propone di esplorare il tema della comunicazione alla luce del messaggio di Papa Francesco, con particolare attenzione al ruolo dell'intelligenza artificiale e alla necessità di coniugare la tecnologia con la saggezza umana e la sensibilità del cuore. Saranno affrontati temi cruciali relativi all'impatto dell'IA sulle dinamiche comunicative e sulle relazioni interpersonali, nonché sul suo potenziale nel promuovere una comunicazione autentica e rispettosa della dignità umana.L'evento promette di essere un'occasione significativa per riflettere sulle sfide e le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, e per promuovere una cultura della comunicazione che valorizzi la centralità della persona e favorisca la costruzione di ponti di comprensione e solidarietà nella società contemporanea.