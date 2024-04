LUMEN LIGHT FEST.24: illuminando il centro storico di Conversano con arte e creatività

CONVERSANO - Dal 1° maggio al 31 agosto 2024, Conversano si trasformerà in un incantevole palcoscenico di luci e colori con la terza edizione del LUMEN LIGHT FEST.24, il Festival delle Luci che celebra l'arte e la creatività attraverso suggestive installazioni artistiche.Il cuore pulsante del centro storico di Conversano sarà animato da opere luminose e suggestive, dando vita a un'esperienza sensoriale unica che coinvolgerà residenti e visitatori di tutte le età. Il tema di quest'anno, "Borgo in Fiore", promette di trasformare le strade e le piazze della città in un vero e proprio giardino luminoso.L'inaugurazione ufficiale avverrà il 1° maggio con una passeggiata inaugurale che partirà da Arco Carelli alle 19:30. Durante il percorso, gli ospiti avranno l'opportunità di ammirare da vicino le affascinanti installazioni luminose che illumineranno il borgo antico. A seguire, alle 20:30, presso la fontana in Villa Garibaldi, si terrà un coinvolgente DJ-SET a cura di Norbeat Vinyl Selection, che accompagnerà la serata con la giusta colonna sonora.All'evento inaugurale interverranno gli organizzatori del festival, gli artisti coinvolti e i rappresentanti istituzionali del Comune di Conversano, che daranno il via a questa straordinaria manifestazione di arte e luce.Il LUMEN LIGHT FEST.24 rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera magica del centro storico di Conversano e lasciarsi incantare dalle suggestive creazioni luminose che trasformeranno la città in un vero e proprio spettacolo di luci e colori. Un'esperienza imperdibile per chiunque ami l'arte, la creatività e la bellezza delle cose illuminate dalla luce.