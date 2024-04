Bari-Parma: salvezza e promozione si incrociano al San Nicola

Ssc Bari fb





Battere il Parma consentirà al Bari di "respirare" e di poter raggiungere i playout, dove, attraverso un ipotetico spareggio con una fra Spezia, Ternana e Ascoli, si potrebbe ottenere la salvezza. Il condizionale è obbligatorio per le assenze di Benali, di Bellomo, di Diaw e di Puscas, quali pedine importanti del centrocampo e dell'attacco biancorosso. Di contro, anche il Parma ha bisogno della vittoria per conquistare matematicamente la promozione diretta in Serie A con due giornate di anticipo, in virtù del suo primo posto in classifica e delle contemporanee sconfitte di Como e Venezia.





Un successo degli emiliani al San Nicola confermerebbe il Parma nel ruolo di bestia nera del Bari per il 3-0 inflitto ai biancorossi nel confronto giocato all'Astronava il 12 agosto 2023 e che fu valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Prima di questa sconfitta che determinò l'uscita anticipata dei galletti dal torneo della coccarda, i galletti si imposero sul Parma con un sonoro 4-0 nel confronto giocato al San Nicola il 14 gennaio 2023 e inserito nel ventesimo turno della Serie B 2022-2023. Il Bari dovrà ripartire da quest'ultimo precedente, esprimendo una prova d'orgoglio agli occhi di una tifoseria biancorossa in larga misura pessimista sul cambio di rotta del Galletto verso la salvezza.

- Vincere è l'imperativo categorico che, con obiettivi diametralmente opposti, accomuna Bari e Parma impegnate nella sfida in programma al San Nicola alle ore 16.15 di mercoledì 1 maggio 2024. Nell'incontro valido per la 36esima giornata di Serie B i biancorossi dovranno ottenere quei tre punti necessari per abbandondare il terzultimo posto che, allo stato attuale, condannerebbe il Galletto alla retrocessione diretta in Serie C.