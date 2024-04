Bari-Pisa: terza volta di sabato al San Nicola

Un precedente da dover riscattare anche per battezzare con una vittoria l'esordio di Federico Giampaolo sulla panchina biancorossa. All'ex tecnico della Primavera dei Galletti, subentrato all'esonerato Giuseppe Iachini il 15 aprile, spetterà l'onere di riportare il Bari alla vittoria che manca dal 17 febbraio 2024 con l'1-0 alla Feralpisalò.





Quest'ultima, ironia della sorte, è stata sconfitta proprio dal Pisa per 3-1 nel confronto giocato all'Arena Garibaldi nello scorso turno del campionato cadetto. Ragion per cui, alla luce del risultato precedentemente menzionato, il Bari affronterà un avversario insidioso nella gara valida per la 34esima giornata di Serie B in programma al San Nicola alle ore 14 di sabato 20 aprile 2024.



Questa partita, risolta dal gol segnato da Sandro Tovalieri al 44' del primo tempo e inizialmente inserita nel programma della 17esima giornata della Serie B 1992-1993, fu trasmessa dalla Rai per la zona di Bari con la telecronaca curata da Franco Strippoli. Il 25 agosto 2007, nel secondo confronto al sabato che aprì il primo turno della Serie B 2007-2008, il Pisa passò al San Nicola per 1-2 con la doppietta di Castillo al 62' e al 93', inframezzata dal rigore eseguito da Bonanni all'89' per il Bari.