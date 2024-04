Attacco ai server di Striscia la Notizia dopo il servizio sulle truffe online

COLOGNO MONZESE - Dopo la messa in onda di un servizio dedicato alle truffe online da parte dell'inviato Marco Camisani Calzolari su Striscia la Notizia, la casella postale gabibbo@mediaset.it, utilizzata per ricevere segnalazioni in merito e accessibile anche tramite l'apposito form sul sito www.striscialanotizia.it , è stata letteralmente sommersa da decine di migliaia di mail spam. Questo attacco ha chiaramente l'intento di disturbare e intasare i server del noto programma satirico.Anche i canali social dell'esperto digitale Camisani Calzolari hanno subito un notevole aumento di spam. Si tratta chiaramente di una risposta provocatoria a un servizio che ha l'obiettivo di mettere in guardia i cittadini riguardo alle truffe online.Questa reazione dimostra quanto sia importante e rilevante il tema delle truffe online, visto che coloro che traggono vantaggio da queste pratiche sembrano essere pronti a reagire in modo così aggressivo.Nonostante l'attacco subito, il team di Striscia la Notizia, sotto la guida di Antonio Ricci, continuerà a informare i telespettatori su questi raggiri digitali che rappresentano un problema grave e diffuso, causando danni economici considerevoli alle vittime ogni anno.