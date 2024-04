Bari, presentazione dei Codici Forster di Leonardo Da Vinci

BARI - Giovedì 18 aprile 2024, alle ore 18:00, presso l'auditorium della Biblioteca Nazionale di Bari, sita in via Pietro Oreste 45, si terrà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genio rinascimentale Leonardo Da Vinci.L'evento, organizzato da Treccani e dalla Biblioteca Nazionale di Bari, sarà dedicato alla presentazione dei Codici Forster della collana Tesori Svelati, prestigiosa pubblicazione del celebre editore italiano.I Codici Forster, tre manoscritti originali conservati presso il Victoria and Albert Museum di Londra, costituiscono un vero e proprio scrigno di conoscenza sulle molteplici sfaccettature del pensiero leonardesco. Dagli studi matematici e geometrici alle ricerche sulle macchine idrauliche, dalle annotazioni di fisica allo studio della grammatica, questi preziosi documenti offrono uno sguardo privilegiato sulle straordinarie menti di Leonardo.All'incontro prenderanno parte illustri relatori, tra cui la professoressa Sara Taglialagamba, storica dell'arte e docente presso l'Università di Urbino, la dottoressa Ilaria Rigamonti, direttrice dell'Agenzia Generale Treccani per la Puglia e la Basilicata, e la direttrice della Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi di Bari, Antonietta De Felice.L'ingresso all'evento è libero, previa conferma alla mail puglia@treccani.it o contattando il numero 080 4078301. Un'opportunità unica per immergersi nel mondo straordinario e poliedrico del genio universale di Leonardo Da Vinci.