'Brindisi in bicicletta', torna il tradizionale raduno cicloturistico

Il 22 aprile, a Palazzo Granafei-Nervegna, la conferenza stampa di presentazione della XXXVII Edizione





BRINDISI - Manca poco più di un mese allo start della XXXVII Edizione di "Brindisi in bicicletta", il caratteristico Raduno Cicloturistico tanto caro al compianto Romeo Tepore, fondatore della ASD US ACLI "Fausto Coppi", decano del ciclismo brindisino, figura storica della città e, soprattutto, ideatore dell’evento su due ruote che dall’edizione d’esordio, datata 1975, ha attraversato cinque decenni nella storia del Capoluogo Adriatico.





I dettagli e tutte le novità della edizione 2024, la prima in assoluto dalla scomparsa del suo ideatore, saranno raccontati nel corso di una conferenza stampa di presentazione in programma lunedì 22 aprile 2024 presso la Sala Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna moderata, a partire dalle ore 11, dal giornalista Nico Lorusso e alla presenza dell’Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi Luciano Loiacono, del Sindaco dei Ragazzi Diego Caianiello, del Delegato CONI per la Provincia di Brindisi Mario Palmisano Romano, della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale Mariavittoria Caprioli, della titolare di Hitch Bike Brindisi Patrizia Pinese, della referente Cooperativa "Amani" di Brindisi Sabrina Topputo e dei vertici del Direttivo della ASD US ACLI Fausto Coppi che per l’occasione hanno invitato il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, i responsabili del Direttivo Provinciale ACLI e US ACLI di Brindisi e i vertici e volontari del Gruppo Comunale AIDO "Marco Bungaro" di Brindisi.





L’incontro con gli operatori dell’informazione del 22 aprile rappresenta l’ultima tappa, in ordine di tempo, di un ampio progetto di avvicinamento al tradizionale evento ciclistico elaborato dalla ASD US ACLI Fausto Coppi, partito nello scorso novembre 2023 dal plesso "J.F.Kennedy" dell’Istituto Comprensivo "Casale" di Brindisi.





Un inizio segnato proprio dalla scuola e in particolare dagli studenti, come da volontà di Romeo Tepore, con la presentazione del libro biografico "Istantanee di una vita - Un viaggio lungo tre quarti di secolo" scritto da Nico Lorusso e, sempre nello stesso mese, l’allestimento presso le sale espositive di Palazzo Granafei-Nervegna di una mostra storico-fotografica dal titolo "Romeo Tepore: una vita dedicata a Brindisi in bicicletta", con l’esposizione di documenti, cimeli, riconoscimenti istituzionali e principalmente foto storiche a testimonianza di un viaggio visivo nelle precedenti 36 edizioni del Raduno Cicloturistico, spalmate in quasi 50 anni di storia durante la quale l’iniziativa si è guadagnata gli importanti riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Senato e del Quirinale.





La mostra, impreziosita sin dalla sua inaugurazione dalla presenza di elaborati scaturiti dall’attiva partecipazione degli studenti che, con il supporto dei docenti resisi disponibili, hanno creato da lavori artistici a tema, aveva poi lasciato le sale dell’ex corte d’assise di Brindisi per essere ricollocata proprio presso il plesso "J.F. Kennedy" dell’Istituto Comprensivo "Casale" di Brindisi. Gli stessi studenti, in un’ottica di collaborazione alla organizzazione, hanno inteso celebrare la ripartenza della manifestazione ciclistica ideando e donando alla ASD US ACLI Fausto Coppi una realizzazione grafica celebrativa adottata dall’associazione come logo ufficiale della edizione numero 37.