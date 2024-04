Mesagne, nuova vita per 'Demetra': l’imbarcazione sottratta al crimine sarà recuperata dai ragazzi

Inaugurazione di inizio lavori sabato 20 aprile 2024 ore 16.30 Marina di Brindisi





MESAGNE (BR) - Demetra è il nome della barca a vela, modello Bavaria Cruiser 46, che prende il nome dall’Asd "Demetra per la vita" con sede a Mesagne. L’imbarcazione, sequestrata a seguito di reato di immigrazione illegale, è stata affidata all’associazione di promozione sociale per la realizzazione del progetto socio-educativo denominato "Refitting soul Demetra: io sono, io posso", un titolo che riprende il termine anglosassone “rimontaggio” e con cui la lingua inglese indica le attività che dalle singole riparazioni, fino al rinnovo dell’intera struttura, servono a preservarla dall’usura e a garantire condizioni ottimali di navigazione.





I protagonisti del percorso saranno i giovanissimi individuati dai Servizi Sociali del Comune di Mesagne insieme ai minori delle organizzazioni territoriali che operano nell’ambito del Terzo Settore occupandosi di accompagnamento educativo e inclusione lavorativa. Ripristini, fissaggi, sostituzioni, sia sulla parte esterna che interna del bene, con l’obiettivo di renderlo unico, originale, funzionale: il refitting sarà coadiuvato dall’Associazione Demetra e dai tecnici del Cantiere Navale Danese con l’intento di supportare il processo di crescita di giovani che vivono situazioni di disagio, per favorire l’autostima e l’acquisizione di competenze attraverso il lavoro di gruppo.





Il progetto, senza fini di lucro, verrà attuato grazie al contributo volontario di privati e imprese dotati di una spiccata sensibilità sociale. All’inaugurazione di "inizio lavori" – che si terrà sabato 20 aprile alle ore 16.30 in via Dardanelli 2 (Marina di Brindisi) – interverrà il Presidente della Provincia di Brindisi, on. Antonio Matarrelli. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Brindisi e della città di Mesagne, del Consorzio ATS BR4 e di Avviso Pubblico Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.