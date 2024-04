'Burattini per tutti': una mostra a Bari per scoprire il teatro di Giancarlo Santelli

Telefono: 3294461270 - 3478866881

BARI - Dal 22 aprile all'11 maggio 2024, la libreria per ragazzi "Svoltastorie" di Bari aprirà le porte alle preziose creazioni dell'attore e artigiano pugliese Giancarlo Santelli. Questa mostra offre un'opportunità unica per immergersi nel mondo magico dei burattini e delle maschere, dando vita a un viaggio attraverso il teatro e l'arte artigianale.Giancarlo Santelli, nato a Santeramo in Colle nel 1944, vanta una carriera straordinaria nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato con alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano, tra cui Eduardo De Filippo, Nino Manfredi, Gigi Proietti, Massimo Troisi, Ettore Scola e Roberto De Simone. Le sue creazioni sono state protagoniste di spettacoli indimenticabili che hanno affascinato il pubblico di tutte le età.L'inaugurazione della mostra si terrà il 22 aprile alle ore 18 presso la Libreria Svoltastorie e sarà aperta al pubblico fino all'11 maggio. Durante questo periodo, sarà possibile organizzare visite guidate e lezioni per gruppi e scolaresche, offrendo un'esperienza educativa e divertente per i giovani e gli appassionati di teatro.Per prenotare visite guidate e lezioni, è possibile contattare la Libreria Svoltastorie tramite i seguenti contatti:: @maschereburattini