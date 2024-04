Conferenza stampa di presentazione del convegno nazionale di Studi su 'Bitonto e la Puglia nella prima metà del Novecento'

BITONTO - Lunedì 22 aprile, alle 11, nella suggestiva sede della Città Metropolitana presso Palazzo della ex Provincia di Bari, lungomare Nazario Sauro 27, sarà presentata alla stampa l'importante iniziativa del Convegno nazionale di studi intitolato "Bitonto e la Puglia nella prima metà del Novecento". Organizzato dal Centro Ricerche di Storia e Arte-Bitonto, l'evento si terrà a Bitonto nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio.Il convegno rappresenta un momento significativo nell'ambito della ricerca storica e artistica, ponendosi l'ambizioso obiettivo di esplorare un periodo cruciale della storia locale e nazionale. Attraverso la partecipazione di accademici e studiosi di fama nazionale e internazionale, provenienti sia dalla Puglia che da altre parti d'Italia, si cercherà di gettare nuova luce su un periodo storico ricco di eventi e trasformazioni.L'iniziativa gode del patrocinio di importanti istituzioni e realtà legate alla ricerca e alla cultura, tra cui la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Bitonto, la Fondazione Banco di Napoli, la Direzione Regionale Musei Puglia, la Galleria Nazionale della Puglia "G. e R. Devanna", l'Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari, l'Ordine dei Giornalisti di Puglia e molte altre.Durante la conferenza stampa di presentazione interverranno figure di rilievo come Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto, e altri illustri rappresentanti del mondo accademico e culturale.Il convegno si propone di esplorare tutte le sfaccettature della cultura e del sapere, attraverso approfondimenti storici, artistiche, musicali, antropologici, sociali, economici e scientifici, offrendo quattro giornate intense di studio e riflessione sulla prima metà del Novecento. Il secolo scorso, segnato da tragici eventi come le due guerre mondiali, continua a esercitare un'influenza significativa sul nostro presente, rendendo imprescindibile lo studio e la comprensione di quel periodo storico.Per ulteriori informazioni e per consultare il programma dettagliato del convegno, è possibile visitare il sito web dedicato all'evento all'indirizzo www.centroricerchebitonto.com/convegno900/index.html . È inoltre possibile registrarsi per partecipare al convegno tramite il link https://bitly.ws/3hzvZ Non perdete l'opportunità di partecipare a questo importante evento culturale che contribuirà a arricchire la conoscenza della storia e della cultura della Puglia nella prima metà del Novecento.