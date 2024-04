Celebrazione della Giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong a Locorotondo

LOCOROTONDO - Sabato 27 aprile, in tutto il mondo, si festeggia la Giornata Mondiale del Tai Chi e del Qi Gong. Alle 10 del mattino, seguendo i diversi fusi orari in oltre 80 paesi, praticanti, simpatizzanti o semplicemente persone interessate a conoscere questa disciplina si riuniranno nei parchi e nelle piazze delle varie città per praticare insieme.A Locorotondo, in Contrada Mancini, alle ore 10:00, si terrà una lezione gratuita di Taijiquan – Qi Gong, organizzata da Il Tre Ruote Ebbro APS e condotta da Teresa Sanarica. Quest'evento offre un'opportunità unica per chiunque desideri avvicinarsi a queste antiche pratiche orientali, rinomate per i benefici per la salute fisica e mentale che apportano.Il Tai Chi e il Qi Gong sono pratiche millenarie che combinano movimenti fluidi, respirazione profonda e concentrazione mentale per favorire il rilassamento, l'equilibrio e il benessere generale. Questa lezione gratuita offre un'occasione per sperimentare direttamente i benefici di queste discipline e per unirsi alla comunità locale nella celebrazione di questa giornata speciale.Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Il Tre Ruote Ebbro APS tramite e-mail all'indirizzo info@treruote.net o chiamare il numero 371 3655091.Non perdete l'opportunità di partecipare a questa giornata dedicata alla pace interiore e al benessere del corpo e della mente attraverso la pratica del Tai Chi e del Qi Gong.