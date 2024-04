Lecce, Poli Bortone: sabato 27 aprile saranno ascoltati i residenti di Mezzagrande

LECCE - Sabato 27 aprile 2024 la candidata sindaco del centrodestra Adriana Poli Bortone alle 11.30 sarà al quartiere Mezzagrande. - Sabato 27 aprile 2024 la candidata sindaco del centrodestra Adriana Poli Bortone alle 11.30 sarà al quartiere Mezzagrande.





Prosegue il suo tour d’ascolto tra i cittadini per conoscere necessità, esigenze e disagi. Dalla voce di chi abita e vive il quartiere che si trova tra Lecce e San Cataldo, apprenderà inefficienze e disservizi di un’altra zona della città, per definire insieme ai residenti idee e proposte che possano migliorare gli spazi in una concezione urbana che si prenda cura di chi abita quegli spazi.