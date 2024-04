Cerignola impatta 0-0 con la Turris: sesto pareggio interno

- Il Cerignola ha ottenuto il suo sesto pareggio interno della stagione, terminando la partita 0-0 contro la Turris al "Monterisi" nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, nessuna è riuscita a trovare la via del gol durante l'intero incontro.Nel primo tempo, gli "ofantini" hanno avuto diverse occasioni per segnare, con Tascone che ha sfiorato il gol al 4' e D'Andrea che ha cercato la rete al 45'. Anche nella ripresa il Cerignola è rimasto pericoloso, con Carnevale che ha tentato il gol al 42' e al 44', ma senza successo.Con questo risultato, il Cerignola ha ottenuto il suo diciassettesimo pareggio complessivo in questa stagione, posizionandosi all'undicesimo posto in classifica con 44 punti. Per la Turris, invece, si tratta del sesto pareggio esterno. Attualmente, la squadra campana si trova al sedicesimo posto con 37 punti, nel girone C di Serie C.Nella prossima giornata, il Cerignola affronterà il Picerno domenica 7 aprile alle 20:45 al "Curcio". La vittoria sarà fondamentale per il Cerignola per avvicinarsi alla posizione dell'undicesimo posto in classifica. Al contempo, il Picerno, reduce da una sconfitta 6-1 contro l'Avellino, cercherà di ottenere i tre punti per risalire in classifica, essendo attualmente al quinto posto con 54 punti.