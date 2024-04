Brindisi vince 2-0 contro la Virtus Francavilla Fontana: seconda vittoria interna

- Il Brindisi ha ottenuto la sua seconda vittoria interna della stagione, prevalendo 2-0 sulla Virtus Francavilla Fontana al "Fanuzzi" nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. La squadra biancazzurra ha dominato il primo tempo, portandosi in vantaggio al 21' con un gol di testa di Bonnin su cross di Pinto. Poco dopo, al 29', Trotta ha raddoppiato il vantaggio con una splendida girata al volo di destro.La Virtus Francavilla Fontana ha avuto l'opportunità di accorciare le distanze al 40', quando Polidori ha calciato un rigore, ma il portiere Saio del Brindisi ha parato il tiro, mantenendo la porta inviolata.Questa è la quinta vittoria in campionato per il Brindisi, che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con 18 punti. Dall'altra parte, la Virtus Francavilla Fontana ha subito la sua undicesima sconfitta esterna e si trova al terzultimo posto con 30 punti, nel girone C di Serie C.Nella prossima giornata, il Brindisi affronterà il Crotone domenica 7 aprile alle 20:45 allo "Scida". Per il Brindisi sarà fondamentale ottenere la vittoria per restare in corsa verso i play-out. Il Crotone, attualmente nono in classifica con 48 punti, cercherà di confermarsi in zona play-off dopo il pareggio 2-2 contro il Potenza.