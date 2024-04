Il tarantino Francesco Fontana in gara al Campionato Mondiale della Pizza di Parma

Fontana si presenta al grande pubblico proprio così: “Sono Francesco Fontana, ho 19 anni e vengo da Taranto. Sono cresciuto in un quartiere dove è più facile sbagliare che lavorare. A soli 15 anni ho conosciuto mio suocero, mister Marotta” racconta il giovane.



È stato determinante e decisivo proprio l’incontro con il suocero Angelo Marotta, da cui ha ereditato l’amore per il mondo della pizza. “Già conosciuto come gran maestro di pizza e soprattutto di vita, inizio a lavorare con lui. Angelo mi trasmette la passione in quest’arte, che oggi è la mia vita” prosegue Fontana. “Affronterò questo Campionato Mondiale della pizza classica con dedizione e amore. Spero in un ottimo risultato, sono molto emozionato per questa grande esperienza!” conclude.



Francesco è l’esempio di quanto l’arte della pizza contribuisca in positivo alla crescita e alla formazione dei giovani, in un mondo in costante evoluzione dove di aggiornarsi non si finisce mai. (Tina Raucci)

PARMA - Anche il giovane pizzaiolo tarantino Francesco Fontana parteciperà al Campionato Mondiale della Pizza di Parma 2024. Un esordio col botto per il diciannovenne di Taranto, pronto a mettersi in gioco e a sfidare sul campo colleghi provenienti da ogni parte del mondo.