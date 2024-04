Cerimonia di Premiazione del Premio 'Giornalista di Puglia - Michele Campione' al Teatro Piccinni di Bari

BARI - Domenica 14 aprile, alle 10 del mattino, il Teatro Piccinni di Bari sarà il prestigioso palcoscenico che ospiterà la cerimonia di premiazione del premio "Giornalista di Puglia - Michele Campione". Sarà Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, a consegnare i riconoscimenti ai vincitori di questa importante competizione.Il premio è dedicato a Michele Campione, figura storica del giornalismo pugliese, testimone di epoche cruciali per la regione e per la rinascita del giornalismo stesso dopo il periodo del fascismo. Quest'anno il premio compie 20 anni e, in occasione di questo anniversario, verrà assegnato un riconoscimento alla carriera ai giornalisti e alle giornaliste che vantano più di 50 anni di iscrizione all'Ordine della Puglia.La cerimonia di premiazione sarà l'occasione per celebrare e riconoscere il lavoro svolto dai giornalisti e dalle giornaliste che si sono distinti nel corso del 2023 in diversi settori dell'informazione. Saranno premiati coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito a promuovere l'informazione e la libertà di stampa nella regione pugliese.Il premio "Giornalista di Puglia - Michele Campione" è promosso dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia, la Città metropolitana di Bari, il Comune di Bari, l'Università degli Studi di Bari e l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Bari-Bitonto, con il supporto e il consenso della famiglia Campione.Si tratta di un importante riconoscimento che valorizza il ruolo fondamentale del giornalismo nell'ambito della società e della cultura della regione pugliese, e che promuove l'eccellenza e l'etica professionale nel campo dell'informazione.