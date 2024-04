TEDxPutignano: grande successo per la quarte edizione, si pensa già al 2025

PUTIGNANO - Nove speaker, nove talk di grande attualità e un grande tema: l’“Errore”. Ė stato un successo la quarta edizione di TEDxPutignano, la conferenza spettacolo più famosa del mondo che ha calato il sipario nel Teatro Comunale della cittadina barese.Una platea sold out per un programma ricco di spunti e riflessioni che hanno appassionato il pubblico giunto numeroso ad ascoltare i prestigiosi ospiti dell’edizione 2024.A condurre magistralmente l’evento Antonella Carone, attrice e cantante, con il contributo del duo composto da Tony Marzolla e Loris Leoci, fondatori, insieme a lei, della compagnia Uno&TRIO.Ad aprire il TEDxPutignano è stato l’architetto Demetrio Scopelliti che ama le città con l’obiettivo di renderle più vivibili e a misura d'uomo. Si è soffermato sul suo percorso professionale verso il disegno urbano. “Sempre più città del mondo stanno investendo in mobilità sostenibile cercando di cambiare prospettiva per rendere più vivibili i luoghi a partire da un assunto: le strade sono spazio pubblico e servono a muovere persone, non veicoli”.A proseguire il talk è stata la ricercatrice e scienziata della NASA Antonia Gambacorta. “Quante volte vi è stato detto che per non fare errori nella vita dovete rimanere con i piedi ben piantati per terra? Io invece vi parlo dell’importanza di vivere con la testa fra le nuvole. Si pensa comunemente che noi tutti, in quanto esseri umani, siamo animali terrestri. Sbagliato. Solo i nostri piedi toccano terra. Tutto il resto del nostro corpo è completamente immerso nell’atmosfera ed è parte integrante di essa”.L’esperto di comunicazione digitale Lorenzo Farina ha invece parlato dell'informazione, che ormai deve essere social. “Ė lì che troviamo le notizie e selezioniamo quelle che reputiamo siano degne di attenzione. Abbiamo applicato un filtro alla realtà, e tutto diventa solido, importante solo se ne parliamo”.E ancora molto coinvolgente è stato il talk della direttrice della Casa Circondariale di Bari Valeria Pirè sul senso del lavoro difficilissimo, a volte utopico dell’operatore penitenziario. “Il compito di chiunque operi nel sistema penitenziario e nell’educazione penitenziaria è individuare un percorso attivo e riattribuire senso all’educazione in carcere, facendo emergere paradossi, criticità e ostacoli”.Frate Mauro Billetta, psicoterapeuta che lavora con gruppi di giovani e adolescenti ha parlato delle periferie delle nostre città come Danisinni, rione storico di Palermo in cui abita. “Le periferie esprimono il sintomo urbano del disagio sociale e, dunque, sono considerate uno sbaglio e cioè un’emersione che, piuttosto, dovrebbe rimanere invisibile. Allo stesso modo il Mediterraneo, crocevia di popoli e luogo di scambio interculturale, oggi è sintomo dello squilibrio e della disuguaglianza tra i paesi e, dunque, negato nella sua vocazione natia è considerato uno sbaglio per cui si ergono confini marini dove la solidarietà è vietata e il soccorso del prossimo è processato e sanzionato”.Titti Postiglione, è Vice Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel suo intervento si è soffermata sulle emergenze. “Gestire un’emergenza significa risolvere problemi, prendere decisioni, trovare soluzioni. In molti casi si tratta di soluzioni già sperimentate ma in alcuni casi ci si trova di fronte situazioni nuove, impreviste, per le quali non c’è una strada tracciata e bisogna scegliere al momento e decidere in fretta”.Singolare lo speech di Carlotta Cerri, fondatrice de La Tela, una piattaforma educativa che sta rivoluzionando la genitorialità in Italia. “Come facciamo a smettere di reagire d'istinto di fronte agli errori dei nostri figli e scegliere invece la nostra reazione? Cambiando mentalità e iniziando a concentrarci di più sul nostro comportamento che sul comportamento dei nostri figli. Il loro comportamento è un riflesso del nostro. Ė vero quello che diceva Maria Montessori, i bambini sono spugne, ma le spugne assorbono sia acqua pulita che acqua sporca. Che acqua vogliamo essere per i nostri figli?”Interessante e coinvolgente l’intervento di Giacomo Zani, fondatore di Mica Macho, una community che ragiona sul maschile e sulla mascolinità tossica. “Dobbiamo essere noi uomini in primis a cambiare il mondo che vediamo intorno. Prima di tutto per noi stessi, e a seguire per chi ci sta intorno. È un discorso egoistico lo so, ma io voglio essere pragmatico. Pensiamo a noi stessi come genere, come collettività. Ci va bene tutto questo? A me personalmente no. Io sogno un mondo in cui ogni ragazzo possa amarsi e ricevere amore dagli altri”.A chiudere il talk è stato Lorenzo Piccolo, tra i fondatori della compagnia Nina’s Drag Queens che ha portato metaforicamente il pubblico a fare una passeggiata nel queer. “La persona queer non ha obbligo di giustificarsi verso nessuno, quello che possiamo provare a fare è non invalidare all'istante quello che vediamo o che ci viene detto, presumendo di sapere della persona più di quanto lei sappia”.“L'edizione TEDxPutignano 2024 si è chiuso con grande soddisfazione da parte di tutto il team che ha già cominciato a pensare alla prossima edizione – commenta Alessandra Dalena organizer/licenziataria TEDxPutignano. Quest’anno abbiamo scelto un tema come quello dell’Errore che si è prestato a svariate ed interessanti interpretazioni da parte degli autorevoli speaker. Con i loro speech sono stati molto coinvolgenti appassionando un pubblico da quest’anno più numeroso delle passate edizioni grazie all’ottenimento della licenza di livello avanzato”.Alla conferenza si sono affiancati una serie di eventi collaterali (laboratori, workshop, proiezioni, eventi musicali) che hanno generato ancora maggiore coinvolgimento della comunità.TEDxPutignano è stato realizzato con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di sostenere la manifestazione. Tra questi Ubuntu e I Make, oltre numerose aziende del territorio. Creative partner Marker adv. La manifestazione è stata patrocinata inoltre dal Comune di Putignano - Regione Puglia - Università di Bari - Tecnopolis pst ed ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.