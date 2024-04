Premio Leogrande 2024: vince Francesca Coin con Le grandi dimissioni

TARANTO - Sabato 27 aprile, presso il teatro Fusco di Taranto, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Leogrande 2024, organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi autori e autrici, oltre che degli studenti delle scuole coinvolte nel progetto "Raccontami il giornalismo".Dopo le interviste condotte da Giorgio Zanchini ai cinque finalisti, è stata annunciata la lista dei vincitori di questa VIII edizione. Francesca Coin e Ferdinando Cotugno hanno affrontato il tema della necessità di trovare nuovi paradigmi per interpretare e modificare la realtà attuale, mentre Piergiorgio Casotti ha parlato dell'alterità della terra e della meraviglia che essa suscita. Agnese Pini ha illustrato come una storia personale possa diventare universale, mentre Nancy Porsia ha discusso del coraggio e del senso di appartenenza al Mediterraneo.Le scuole partecipanti al progetto "Raccontami il giornalismo", dopo aver seguito una masterclass tenuta da Annalisa Camilli, hanno prodotto un'inchiesta/reportage narrativo, con il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria che si è aggiudicato il titolo di lavoro migliore con l'inchiesta "Sotto la superficie", focalizzata sulla violenza di genere.Nella sezione "Premio Studenti", i premi ex aequo sono stati assegnati a "Un autunno d'agosto" di Agnese Pini (Chiarelettere) e "Mal di Libia" di Nancy Porsia (Bompiani).Il "Premio Alessandro Leogrande" 2024 è stato vinto da "Le grandi dimissioni" di Francesca Coin (Einaudi). La proclamazione del vincitore è stata accompagnata dalla consegna della targa da parte della signora Maria Giannico, madre di Alessandro Leogrande.Il giornalista e scrittore Giorgio Zanchini ha sottolineato l'unicità del Premio Leogrande nel panorama italiano, evidenziando come esso rappresenti un omaggio alla ricerca costante e generosa di Alessandro Leogrande nell'interpretare la realtà.Il Premio Leogrande, ideato e organizzato dall'Associazione Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia, mira a mantenere viva la memoria di Alessandro Leogrande e a promuovere temi civili, ambientali e sociali attraverso la narrazione giornalistica.