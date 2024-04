Juventus fb

Un Milan incerottato per le troppe assenze fa visita alla Juventus. Il primo tempo equilibrato e privo di emozioni con Vlahovic che cerca di colpire con un calcio di punizione al 47'. Nella ripresa il copione non cambia, con i bianconeri che cercano di fare il risultato pieno ma trovano l'opposizione di un attento Sportiello, per un Maignan out in riscaldamento, sulle conclusioni di Kostic, Danilo, Rabiot e Milik.