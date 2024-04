Chi l’ha visto? Arian, bambino autistico scomparso in Bassa Sassonia: di lui non si hanno più notizie da lunedì

"Il bambino ha imparato solo di recente ad aprire le porte chiuse", ha riferito il portavoce della polizia. "Questo potrebbe essere il contesto." Il padre ha subito riconosciuto la gravità della situazione e ha informato la polizia. Ciò ha immediatamente avviato le misure di ricerca. La polizia di Bremervörde ha rivolto un appello a tutti e in particolare agli abitanti di Elm: sembra del tutto possibile che Arian, di sei anni, possa essere stato ripreso da una telecamera di sorveglianza privata su una proprietà privata, secondo la dichiarazione della polizia. I residenti dovrebbero quindi controllare le registrazioni delle proprie telecamere.





"Il ragazzo scomparso potrebbe anche trovarsi in un capannone o in un nascondiglio simile", ha detto la polizia. Gli abitanti di Elm dovrebbero cercare le opzioni corrispondenti nella propria proprietà. Secondo il portavoce, quella notte solo i vigili del fuoco hanno messo in azione più di 300 mezzi di soccorso, mentre la Croce Rossa tedesca e la polizia stavano cercando il bambino. In azione anche i cani da ricerca, un drone, una barca e numerosi volontari. Hanno perquisito la zona intorno alla casa del ragazzo. C'è una vasta area di foresta nelle vicinanze.





Sulla base di una grande mappa, la direzione operativa ha determinato quali aree sono state perquisite e in quale ordine, come ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco della città di Bremervörde, Bastian Kynast. "Per assicurarsi che ogni punto venga perquisito", ha spiegato. Il caso lo riguarda. “Ovviamente bisogna rimanere professionali, ma è una cosa enorme”, ha detto Kynast, che quella notte faceva parte della squadra operativa municipale. Un bambino autistico così piccolo sarebbe probabilmente spaventato e difficile da trovare. Il ragazzo potrebbe essersi nascosto. Ha definito le basse temperature notturne un pericolo. "La situazione è critica appena sotto il punto di congelamento", ha detto il portavoce dei vigili del fuoco. Secondo lui era insopportabile che così tante persone della città avessero fatto le ricerche fin dalla sera. "Metà del villaggio sta guardando", ha detto il portavoce della polizia. "C'è molta gente in piedi." Secondo lui, martedì circa 500 servizi di emergenza e numerose persone della città erano in movimento per cercare il bambino. "Finora non siamo riusciti a trovarlo", ha detto il portavoce della polizia. "Stiamo cercando di fare tutto il possibile."





Martedì c'erano numerosi veicoli dei vigili del fuoco, della polizia e dei servizi di soccorso vicino alla casa del ragazzo. Con tempo freddo e parzialmente soleggiato, i servizi di emergenza, i cani e gli aiutanti hanno perquisito la vasta area. Dall'abitato una stradina sterrata conduce, oltrepassando un campo di colza, ad una zona boscosa. Non è chiaro se il bambino abbia preso questa strada. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, i cani poliziotto hanno segnalato qualcosa in alcuni punti, ma inizialmente il bambino non è stato ritrovato. La polizia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha istituito una linea di segnalazione e ha chiesto aiuto alla popolazione. Ha pubblicato una foto del bambino. Secondo la polizia il ragazzo non riesce ad esprimersi verbalmente. Ha i capelli biondo scuro ed è stato visto l'ultima volta indossare un maglione lungo arancione, pantaloni della tuta neri con un motivo a drago e calzini.



Manca un bambino di sei anni. Potrebbe aver trascorso la fredda notte nella foresta. Centinaia di soccorsi e numerosi volontari stanno cercando il piccolo che non può chiamare i soccorsi. Da lunedì sera centinaia di soccorritori cercano un bambino di sei anni scomparso a Bremervörde, nel distretto di Rotenburg, città della Bassa Sassonia, in Germania. Come annunciato martedì dalla polizia, il bambino è autistico e non risponde quando gli si parla. "Tutta la storia è drammatica", ha detto un portavoce della polizia, riferendosi alle temperature a volte inferiori a zero gradi Celsius martedì notte. Il ragazzo è scomparso da casa lunedì sera, in calzini e vestito in modo piuttosto leggero.