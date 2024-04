Chiusa la stazione di Trani sulla A14 Bologna-Taranto per tre ore notturne

In direzione Pescara, si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta.

ROMA - Si comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, al fine di consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, la stazione di Trani sarà chiusa dalle 1:00 alle 4:00 di mercoledì 17 aprile. Tale chiusura interesserà sia l'accesso in direzione Pescara che l'uscita per chi proviene da Bari.Per agevolare gli automobilisti interessati, sono state indicate delle alternative:Si invita pertanto tutti gli utenti della A14 a prendere nota di questa variazione e a pianificare il proprio viaggio tenendo conto della temporanea chiusura della stazione di Trani nelle ore indicate.