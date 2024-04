Previsioni meteo: precipitazioni sparse sulla Puglia centro-meridionale

Puglia centrale adriatica

Puglia centrale bradanica

Bacini del Lato e del Lenne

Si invitano quindi i residenti e coloro che si trovano in queste aree a prestare particolare attenzione e ad adottare le misure di sicurezza consigliate dalle autorità competenti.

BARI - Le previsioni meteorologiche per le prossime ore indicano la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale. Queste precipitazioni sono previste a partire dalle ore 12:00 del 16 aprile 2024 e potrebbero presentare quantitativi deboli o puntualmente moderati.Si consiglia alla popolazione di rimanere informata sull'evolversi della situazione e di adottare le misure di precauzione necessarie, specialmente nelle aree soggette a possibili fenomeni temporaleschi.Inoltre, dalle ore 12:00 del giorno 16 aprile 2024 e per le successive 12 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali nelle seguenti zone: