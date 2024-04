Chiusura del Teatro Purgatorio di Bari: fine di un'epoca culturale

BARI - Dopo cinquant'anni di storia e di impegno nel panorama culturale di Bari, il Teatro Purgatorio chiude i battenti. L'annuncio ufficiale è stato dato da Nicola Pignataro, noto attore e anima del teatro stesso.La notizia della chiusura sarà confermata martedì prossimo, 16 aprile, durante una conferenza stampa che si terrà proprio presso il Teatro Purgatorio, alle ore 11. Sarà l'occasione per rendere ufficiale questa decisione e per condividere con il pubblico e con gli addetti ai lavori le motivazioni dietro questa dolorosa scelta.Il Teatro Purgatorio ha rappresentato un punto di riferimento per la cultura cittadina e regionale, ospitando nel corso degli anni una vasta gamma di spettacoli teatrali, musicali, e culturali. La sua chiusura segna la fine di un'epoca, lasciando un vuoto nel panorama artistico della città.Si tratta di una notizia che sicuramente lascerà un segno nel cuore degli artisti e degli appassionati di cultura di Bari, e che solleverà domande e riflessioni sulla situazione del mondo teatrale e culturale in generale.In attesa della conferenza stampa di martedì prossimo, rimane da augurare al Teatro Purgatorio un commosso addio, ricordando con gratitudine tutto ciò che ha contribuito a offrire alla comunità nel corso degli anni.