Comunali Putignano, Potentissima: continuano gli incontri sulle priorità per la città

PUTIGNANO - Prosegue la maratona degli incontri di POTENTISSIMA per dialogare con le diverse forze ed energie della città sulle priorità necessarie a Putignano e così garantire uno slancio efficace e propositivo attraverso un modo nuovo di fare politica.“Stiamo realizzando un modo nuovo di fare politica, fatto di confronto, già in questa prima fase che precede la possibile fase di amministrazione, dal momento che il programma costituisce un vero e proprio patto tra l’amministrazione e la cittadinanza intera e non solo tra le forze che compongono la coalizione” spiega il candidato sindaco Michele Vinella rispetto alla fase di ascolto e dialogo in corso, propedeutica alla stesura del programma.Proprio in quest’ottica, nelle ultime settimane sono stati realizzati i primi 20 incontri dei 22 previsti: dall’incontro con i più piccoli sotto forma di gioco filosofico, per immaginare attraverso il loro sguardo una città più giusta e bella, all’incontro con i nonni e i nipoti di Putignano, fino agli incontri con 11 diverse categorie, dal mondo del Carnevale a quello dello sport, da quello dell’agricoltura a quello del turismo e della scuola, passando per cultura, sanità, e altri ancora.Diverse le domande esplorate con chi ha partecipato a questi ultimi. Tra queste: Come far sì che a Putignano si possa fare impresa e si possa lavorare? Come attrarre un turismo che permetta alla nostra città di inserirsi all’interno di nuovi percorsi turistici? Come dare continuità alla tradizione del Carnevale pur rinnovando il modo in cui viene organizzato dalle tante forze della città? Come migliorare la qualità della vita di chi vive in città, ma anche chi vive nelle zone più periferiche e di campagna? Come invertire concretamente la tendenza di Putignano che diventa anno dopo anno “un paese per vecchi”? Come efficientare le spese del Comune per liberare risorse preziose da investire su infrastrutture, attrattività e servizi per i cittadini?Mentre questi incontri si sono svolti su invito a numero chiuso per permettere un confronto con le esperienze, le competenze e i punti di vista più tecnici di chi era presente, altri eventi sono stati invece rivolti all’intera cittadinanza, rivelandosi particolarmente partecipati.Nello specifico, domenica 7 aprile nella sede del Lab∙issimo si è tenuto “Lampi di Genio”, un formato – 7 slide in 7 minuti – ispirato a modalità di presentazione utilizzate in Giappone per condividere e discutere le idee alla base delle ultime innovazioni. Sono state sei le idee presentate da studenti, professori e cittadine e cittadini che hanno deciso di contribuire al progetto POTENTISSIMA, stimolati dalla possibilità di potersi confrontare all’interno di uno spazio che mette al centro la visione del futuro: la candidatura di Putignano come città Erasmus; un drive-in da sviluppare con nuove forme di partnership pubblico-privato; un festival di video-mapping su cartapesta ed edifici storici; un nuovo progetto di vivibilità del Parco Grotte; la rivitalizzazione dell’Auditorium di via Alberobello; un progetto di nuova tecnologia per supportare le persone più fragili della città.“L’ascolto e il dialogo sono un elemento fondamentale per amministrare una città nell’interesse di tutte e tutti. – evidenzia Michele Vinella - Lampi di Genio ha dimostrato come formati diversi di dialogo, ciascuno studiato in modo fortemente professionale, possano permettere a chiunque di partecipare alla costruzione del presente e del futuro della propria città”. Il prossimo appuntamento pubblico di POTENTISSIMA è previsto per domenica 21 aprile. Seguirà l’avvio della fase di stesura del programma da parte della coalizione, che verrà presentato a maggio alla città.Maggiori informazioni su ogni appuntamento sono disponibili sulle pagine social e sul sito di POTENTISSIMA.