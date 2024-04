Con la Rimbamband è tutto un Manicomic: prossima data il 3 maggio a Martina Franca

- Con la Rimbamband è davvero tutto un vero e proprio Manicomic. Sì, perché l’esilarante band pugliese continua a sorprendere. Anche a Polignano a Mare hanno regalato risate e divertimento al pubblico tutto.Ancora una volta la Rimbaband coniuga con successo canto, musica dal vivo e comicità con testi originali. A sua volta, completamente particolare è il contesto di Manicomic: un manicomio in cui il medico, interpretato da Raffaello Tullo, si pone la missione di far rinsavire i colleghi di band nelle vesti dei suoi pazienti: Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Nicolò Pantaleo e Francesco Pagliarulo. Suonano e sono perfettamente consapevoli di essere affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbi della persona e sindromi ossessivo compulsive. E ciò che ne uscirà sarà completamente fuori dagli schemi.Si definiscono ‘5 bravi ragazzi pugliesi’ in teoria, ma nella pratica sono artisti eclettici a 360 gradi: Tullo con la voce, Ciardo alla batteria, Pagliarulo al piano, Bruno al contrabbasso e Pantaleo al sassofono, intrattengono da anni il pubblico tutto a suon di sketch che lasciano spazio anche all’’improvvisazione. Ed in questo la data di Polignano non è stata da meno.A discapito di ironiche previsioni, la band formatasi nel 2006 è più unita che mai: scoppiano le coppie vip, si sono sciolti nel corso del tempo i Daft Punk, i Pooh e gli 883, ma il divorzio della Rimbamband non è assolutamente nei programmi. Anzi, continuano a cavalcare l’onda del meritato successo e regalare sketch che fanno storia: indimenticabile, per esempio, le loro partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, anche in veste di fantomatici esilaranti virologi.Intanto, imperdibile il nuovo appuntamento con Manicomic: 3 maggio al Teatro Nuovo di Martina Franca. Save the date!