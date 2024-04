Concerto 'Passati Presenti': un'anteprima mondiale al Conservatorio di Musica 'N. Piccinni' di Bari

BARI - Il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari si prepara a ospitare una conferenza stampa di presentazione del concerto "Passati Presenti", che avrà luogo il prossimo 17 aprile alle ore 11 nel foyer del Conservatorio. L'evento, inserito nel contesto del festival Exultet programmato a Bari dal 21 al 27 aprile e organizzato dall'arcidiocesi Bari-Bitonto, vedrà il Conservatorio di Bari protagonista di un'anteprima mondiale.Il concerto sarà presentato dal referente del progetto musicale, il Prof. Biagio Putignano, docente presso il Conservatorio di Bari, in collaborazione con il Prof. Giovanni Pelliccia, il presidente del Conservatorio, Dott. Fabio Diomede, e il direttore del Conservatorio, Prof. Corrado Roselli."Passati Presenti" è un omaggio alle pagine musicali storiche del X secolo, riportate in vita attraverso una produzione originale di composizioni per orchestra realizzate in collaborazione con quattro classi del Conservatorio. Sette brani appositamente composti con la Notazione a campo aperto offrono un'esperienza musicale unica, dove gli studenti del conservatorio attingono ispirazione da queste affascinanti pagine del passato.Ciascun brano, con una durata compresa tra 3 e 10 minuti, è stato accuratamente orchestrato con una formazione di 50 strumentisti, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica classica e contemporanea.Le musiche di Marco Monno, Angelo Raffaele Selvaggi, Alessio Roma, Pasquale Turturro, Enrico Mangia, Alessandro Pipino e Lorenzo Lomartire prendono vita in un'unica esibizione che sicuramente incanterà il pubblico che vi prenderà parte. A dirigere questa straordinaria sinfonia, avremo gli illustri direttori d'orchestra Antonio Legrottaglie, Giovanni Paolo Ferrara, Lorenzo Lomartire, Tommaso Reho, Valerio Dollorenzo, Roberto Casulli e Sergio Lapedota, sotto la guida del referente del progetto musicale, il Prof. Biagio Putignano.Durante la conferenza stampa, sarà presentato anche il concerto della Brass Band che si terrà il prossimo 20 aprile alle 18.00 nell'Auditorium "Nino Rota", diretto dai Maestri Lito Fontana e Antonio Legrottaglie. Inoltre, il prossimo 5 maggio 2024, la brass band del Conservatorio "Piccinni", composta da circa 30 giovani strumentisti, sarà a Palanga, in Lituania, per partecipare all'EBBC – European Brass Band Competition, rappresentando l'unica formazione brass band dei Conservatori di tutta Europa.La missione in Lituania sarà arricchita di ulteriori valori "simbolici", che saranno meglio delineati nel corso della conferenza stampa, alla quale prenderanno parte Fabio Diomede, Presidente del Conservatorio "Piccinni", Corrado Roselli, Direttore del Conservatorio "Piccinni", e Martino Pezzolla, coordinatore Brass Band Conservatorio "Piccinni".