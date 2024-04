Cosenza-Bari: sfida decisiva per la salvezza

Ssc Bari fb





Dunque una sfida decisiva per entrambe e che arriva al termine di una settimana difficile in casa Bari a seguito dell'emergenza in attacco per gli stop di Puscas (operato nei giorni scorsi per una frattura scomposta alla mano sinistra) e di Diaw per un intervento chirurgico alla schiena. Alla luce di queste defezioni il tecnico biancorosso Federico Giampaolo dovrà trovare delle soluzioni alternative nel reparto avanzato. Fra queste, l'inserimento dell'ex di turno Marco Nasti nel ruolo di punta centrale con alle spalle Kallon, Sibilli e Morachioli.





In attesa di conferme sul'adozione di questo modulo tattico, l'ultimo precedente del Bari a Cosenza sorride ai galletti che vinsero 0-1 con rete di Cheddira al 49' nella partita giocata il 10 settembre 2022 e che fu valida per il quinto turno della Serie B 2022-2023. Ma al Bari non sarà sufficiente bissare l'impresa di 2 anni fa, perchè dovrà sperare nella contemporanea sconfitta dello Spezia impegnato a Brescia. La compagine ligure con 36 punti è in condominio con il Bari nella zona playout e potrebbe essere l'avversario dei biancorossi nel caso del rispettivo spareggio che dovrà decretare la quarta retrocessione in Serie C.

- Cercasi vittoria disperatamente. La parafrasi del titolo di una celebre pellicola cinematografica fa al caso del Bari che dovrà vincere a Cosenza per evitare il ritorno in Serie C, nell'incontro in programma al "San Vito - Luigi Marulla" e valido per la 35esima giornata di Serie B 2023-2024. Sul rettangolo cosentino dalle 16.15 di sabato 27 aprile 2024 i biancorossi affronteranno una compagine che, pur con 3 punti di vantaggio ottenuti con il 4-0 in casa della Reggiana, avrà ugualmente bisogno della vittoria per restare nella cadetteria.