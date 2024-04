Giorgia Meloni annuncia la partecipazione di Papa Francesco al G7 per discutere sull'Intelligenza Artificiale

ROMA - La presidenza italiana del G7 si prepara a porre l'attenzione sull'etica nell'Intelligenza Artificiale, valorizzando il percorso avviato dalla Santa Sede attraverso la "Rome Call for AI Ethics". Questo annuncio è stato fatto dalla premier Giorgia Meloni attraverso un videomessaggio, in cui ha anche rivelato la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, specialmente nella sessione dedicata all'Intelligenza Artificiale.Si tratta di un evento senza precedenti, dato che sarà la prima volta che un pontefice parteciperà ai lavori del G7. Resta da confermare se Papa Francesco sarà presente fisicamente o si collegherà da remoto.L'obiettivo è portare all'attenzione dei leader mondiali la questione dell'etica nell'Intelligenza Artificiale e promuovere una discussione approfondita su questo tema fondamentale per il futuro della società e della tecnologia.La "Rome Call for AI Ethics" rappresenta un'iniziativa significativa per affrontare le sfide etiche legate all'Intelligenza Artificiale e garantire che lo sviluppo e l'uso di questa tecnologia rispettino i valori umani e i diritti fondamentali.Il G7 rappresenterà quindi un'importante piattaforma per mettere in luce queste tematiche e promuovere un dialogo costruttivo tra i leader mondiali, con l'obiettivo di sviluppare linee guida comuni sull'etica nell'uso dell'Intelligenza Artificiale.