Puglia: Elly Schlein chiede massimo rigore dopo vicende giudiziarie

BARI - Il Partito Democratico della Puglia manifesta forte irritazione per le recenti vicende giudiziarie emerse e chiede massimo rigore e atti concreti per affrontare la situazione. In una nota ufficiale, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha richiesto al presidente Michele Emiliano di aprire un netto cambio di fase in Puglia, affrontando con determinazione le questioni emerse.La segretaria ha già espresso la necessità di mantenere lontani trasformisti e interessi sbagliati dalla politica regionale, sottolineando l'importanza del rispetto per la comunità democratica formata da amministratori e militanti che combattono per una politica trasparente e etica.La nota del Partito Democratico arriva in un momento critico, in cui il PD Pugliese rischia di perdere credibilità e consenso a causa delle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni suoi membri. Il consigliere regionale Michele Mazzarano, infatti, ha annunciato la sua autosospensione dall'attività del gruppo alla Regione Puglia. Mazzarano è stato condannato in appello nel 2022 a 9 mesi di reclusione (con pena sospesa) per corruzione elettorale.Il consigliere ha espresso la sua indignazione per l'accostamento improprio del suo nome alle vicende giudiziarie in corso, definendo tale associazione un grave danno politico sia per lui che per il PD. Ha comunicato di non aver rinnovato la tessera del PD negli ultimi mesi e si è autosospeso dall'attività del Gruppo consiliare del PD per evitare ulteriori accostamenti alla sua persona.La situazione evidenzia la necessità di un intervento deciso e trasparente da parte del PD Pugliese per preservare la reputazione del partito e ristabilire la fiducia dei cittadini nella politica regionale.