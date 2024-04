'Culture Inside': la cultura come strumento di inclusione sociale a Alberobello

ALBEROBELLO - Il progetto "Culture Inside - la cultura come strumento di inclusione sociale" è un'iniziativa promossa dall'Associazione Sylva Tour and Didactics con il contributo del Garante dei diritti del minore dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Puglia, con il patrocinio morale del Comune di Alberobello e la collaborazione di diverse associazioni locali, tra cui Centro artististico ed educativo Technè, Gruppo Folk “Città dei trulli”, Incircolo, Music Made e lo studio di psicologia Move & Mind.L'obiettivo primario di questo progetto è quello di utilizzare la cultura e i suoi molteplici linguaggi come strumento per favorire l'inclusione sociale dei giovani alberobellesi, invitandoli a esplorare nuove dimensioni interiori e ad accrescere la propria consapevolezza. Attraverso un processo di creazione artistica e partecipazione attiva, si mira a promuovere la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il benessere dei bambini, offrendo loro l'opportunità di partecipare ad attività culturali, ricreative e di tempo libero.Il presidente del Garante dei Diritti del Minore per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Puglia, Dott. Ludovico Abbatticchio, sottolinea l'importanza di creare progetti condivisi tra il mondo associativo e gli enti locali, che generino benessere e partecipazione attiva tra le giovani generazioni.Il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, ribadisce l'importanza di promuovere l'aggregazione sociale attraverso luoghi funzionali e creativi messi a disposizione dalla città, al fine di comunicare accoglienza e solidarietà in un contesto di comunità.Il progetto prevede 10 appuntamenti della durata di circa 2 ore ciascuno, coordinati da membri dell'associazione Sylva Tour & Didactics o rappresentanti delle altre realtà coinvolte, presso il Bibliocenter o altre sedi designate. Durante questi incontri, i partecipanti si cimenteranno in laboratori dedicati a diverse attività artistiche come musica, lettura, danza, teatro e cinema, con un forte focus introspettivo.Culture Inside si propone come un percorso concreto verso la cittadinanza e la partecipazione attiva, promuovendo valori come la solidarietà e l'inclusione sociale. Il progetto offre anche un'opportunità di socializzazione e confronto al di fuori dei contesti scolastici e familiari. I partecipanti, 9 bambini tra gli 8 e i 10 anni, avranno l'opportunità di sentirsi accolti, ascoltati e integrati nel tessuto sociale della comunità, sviluppando fiducia e stima di sé.Il progetto si concluderà il 3 maggio con una sessione di gioco-intervista in cui i giovani partecipanti avranno l'opportunità di condividere le emozioni e le sensazioni vissute durante questa esperienza unica.