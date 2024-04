Grande successo per le performance dei pizzaioli di 'A Sud s’pò ffà' al Campionato Mondiale di Parma 2024

PARMA - Grande soddisfazione per le performance dei pizzaioli di “A Sud s’pò ffà” al Campionato Mondiale di Parma 2024. Con quest’espressione si indica la fusione tra le squadre “S’pò ffà” e “Sud” composte da pizzaioli provenienti da Puglia, Basilicata, Spagna e Francia che hanno preso parte alle 31esima edizione del prestigioso campionato.Il noto pizzaiolo tarantino Vito Fuggetti, motore operativo del progetto, ha partecipato al Campionato gareggiando nella categoria ‘senza glutine’: “Ho portato a Parma un prodotto che mi ha dato tante soddisfazioni. I passi in avanti che, inoltre, si stanno facendo nel campo delle pizze senza glutine sono sorprendenti ed io sono fiero di promuoverli nel mio lavoro” ha dichiarato. Nicola Argese ha partecipato invece nella categoria ‘pizza in teglia’ per la squadra Sud: “Sono fiero di aver portato in questo campionato i prodotti, profumi e sapori del nostro meraviglioso Sud” ha commentato.Le due squadre hanno potuto contare sulla consulenza e il supporto del rinomato chef calabrese Francesco Pucci: “La tendenza degli ultimi anni è quella di valorizzare i prodotti autoctoni, quelli dei nostri territori, sempre però pieno rispetto dell’ecosostenibilità”. Del resto l’ecosostenibilità è un concetto su cui Pucci pone l’attenzione da tempo, avendo fatto anche il corso in materia presso la prestigiosa ALMA.Le performances di A Sud s’pò ffà sono state distinte come segue. Per la squadra S’pò ffà: Vito Fuggetti ha gareggiato nella senza glutine, Aldo Longo in pizza classica, Carmela Ricciardulli e Salvatore Giannone nella pizza a 2, Gabriele Ferrarese nella pizza in pala e Stanislao Valente nella pizza in teglia. Per la squadra Sud invece: Nicola Argese si è messo in gioco nella categoria pizza in teglia, Giuseppe Difonzo nella senza glutine, Federico Rossini nella pizza in pala, Angelo Stasolla nella pizza classica e Giovanni Viterale nella pizza a 2 con Denny Aiezza.Dalla provincia di Taranto ha preso parte al Campionato anche il giovanissimo Francesco Fontana, con una margherita per niente ordinaria. Davvero tanti sono stati i fans che hanno seguito attentamente il percorso dei pizzaioli di A Sud s’pò ffà. Oltre ad aver conseguito ottimi punteggi nella classifica mondiale di ciascuna categoria, aver portato a Parma le eccellenze dei rispettivi territori, la maestria e l’innovazione del mondo pizza è stato per tutti il più grande successo.