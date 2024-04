Dire/Fare/Restare - Incroci di iinguaggi e appartenenze: una rassegna per raccontare la comunità jonica

Antonio MANDESE, editore

Stefano SPATARO, scrittore

Dario BELLUCCO, scrittore

Gabriele BATTISTA, libraio



19 MAGGIO 2024 ore 19:00 – 21:00 LESSICO E NUVOLE: GRAPHIC NOVEL SUL CUPO JONIO Omar DI MONOPOLI, scrittore

Gian Marco DE FRANCISCO, Scuola del Fumetto GRAFITE



23 MAGGIO 2024 ore 19:00 – 21:00 GIOCAVAMO ALLA TEDESCA: NARRAZIONE SOCIALE DEL CALCIO AMATORIALE Dario GALLITELLI, giornalista CosmopolisMedia

Fabrizio PIEPOLI, Caporedattore CHIAMARSI BOMBER

Pinuccio STEA, saggista e storico



31 MAGGIO 2024 ore 19:00 – 21:00 I RITORNANTI: L’INDAGINE SOCIALE DAL TACCUINO A TIK TOK Francesca GEMMINO, “Ma i Tarantini”

Giuseppe INTERNO’, PLASTICAQQUA’

MODERN CLICHE’, podcaster



Un'opportunità unica per esplorare la ricchezza culturale e sociale della nostra comunità jonica attraverso una gamma diversificata di voci e prospettive. LE PAROLE PER FARE: IL TERRITORIO COME STRUMENTO, IL TERRITORIO COME FINE

TARANTO - Un evento unico si prepara a illuminare la cultura e l'identità della comunità jonica con la rassegna "Dire/Fare/Restare - Incroci di Linguaggi e Appartenenze". Rompendo gli schemi convenzionali e abbracciando una narrazione coinvolgente, questa iniziativa si propone di coinvolgere attivamente uomini e donne dai 17 ai 40 anni, una fascia demografica cruciale che, con il suo impegno silenzioso, sta contribuendo a plasmare il tessuto della nostra comunità.Coloro che hanno scelto di restare, di mettersi in gioco e di contribuire al cambiamento, utilizzando linguaggi sia vecchi che nuovi, saranno i protagonisti di questa rassegna. Attraverso il dialogo e lo scambio di idee, editori, scrittori, fumettisti, storici, youtuber, comunicatori web, e podcaster condivideranno le loro esperienze e riflessioni, tutti accomunati dalle radici e dal senso di appartenenza alla comunità jonica.La rassegna si svolgerà nella suggestiva cornice della Terrazza della Biblioteca Acclavio, un luogo che unisce tradizione e innovazione, il 8 maggio dalle ore 19:00 alle 21:00. Questo spazio iconico, ma allo stesso tempo inedito per questo tipo di eventi, fornirà lo scenario perfetto per un confronto vibrante e stimolante.Il tema centrale - DIRE, FARE, RESTARE - rappresenta la necessaria resistenza del vivere nei luoghi che richiedono trasformazioni. Il primo dei quattro incontri prevede la partecipazione del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dell’Assessora alla Cultura, Angelica Lussoso, del Dirigente della Direzione Cultura Sport ed Eventi, Francesco Murianni, del Direttore della Biblioteca Gianluigi Pignatelli e della Presidente della Cooperativa Libermedia, Monica Albano.Di seguito il programma completo degli incontri:8 MAGGIO 2024 ore 19:00 – 21:00